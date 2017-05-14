Новости кино — лучшее за неделю

- «Бегущий по лезвию 2049» — трейлер — оригинальный «Бегущий по лезвию» хотел бы такой трейлер.
- Ридли Скотт сам не знает точное число сиквелов «Чужого: Завета» — дедушка уже сбивается со счёта потенциальных продолжений.
- «Чудо-женщина» — финальный трейлер — экшена и шуточек хватило на большое количество роликов.
- «Хеллбой» будет перезапущен с новыми режиссёром и актёром и с рейтингом R — пришли новые люди с новыми кардинальными идеями.
- Видеоигра «Контра» получит экранизацию — уже есть тизер и постер — китайцы проигнорируют проклятие экранизаций видеоигр.
- Осмысленные реплики режиссёров Джеймса Ганна, Гая Ричи и Дага Лаймана — режиссёры с важными и не очень программными заявлениями.
- Новый «Хеллбой» будет на одну половину ужастиком — страшный Хеллбой, как в комиксах.
- Клифф Кёртис сыграет во всех сиквелах «Аватара» — новый синий кот на следующие четыре фильма.
- «Спасатели Малибу» — трейлер без цензуры — мат и части тела.
- Экранизация нового романа от автора «Марсианина» — новая крайне научная фантастика.
- Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в экшене Ex-Baghdad — нельзя просто так отказаться от неудержимости.