Новости сериалов — лучшее за неделю

- Судья Дредд отправляется на телеэкраны — студия IM Global Television и компания-разработчик видеоигр Rebellion создают крупнобюджетный сериал.
- Starz продлил сериал «Американские боги» на второй сезон — телеадаптация знаменитого тёмного фэнтези Нила Геймана успела полюбится зрителям и критикам.
- Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал — экранизацией научной фантастики займётся компания Critical Content.
- Netflix продлил драму «13 причин почему» на второй сезон — потоковый сервис и продюсеры решили пока не прощаться с одним их самых громких сериальных хитов этого года.
- Анимационный сериал про Дэдпула выйдет в 2018 году — производством и показом займётся кабельный канал FXX.
- FOX продлил «Изгоняющего дьявола» на второй сезон — канал неожиданно для всех решил дать шанс низкорейтинговому мистическому триллеру.
- «Ясновидец» вернётся на экраны в виде телефильма — канал USA Network готовит для зрителей подарок в виде рождественского спецэпизода.
- Syfy планирует экранизировать «Ночной полёт» Дж. Р. Р. Мартина — многосерийный научно-фантастический триллер войдёт в расширяющуюся линейку оригинального контента канала.
- Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» — этот сериал станет третьим совместным проектом потокового сервиса и Брайана Крэнстона.
- Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon — проект Гильермо дель Торо получил добро на съёмки полного первого сезона.