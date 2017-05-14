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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC передумал закрывать «Вне времени», продлив сериал на второй сезон

Всего три дня назад телеканал NBC официально объявил о закрытии проекта о путешественниках во времени, но успел изменить своё решение и подарил сериалу «Вне времени» второй сезон из десяти эпизодов. Похоже, команде проекта действительно удалось вернуться назад во времени и изменить историю.

На самом деле, причина столь резкого сюжетного поворота в том, что после выхода новостей о закрытии канал столкнулся с невиданной волной зрительского возмущения: фанаты сериала, среди которых оказался даже знаменитый капитан Кирк из «Звёздного пути» Уильям Шетнер, завалили соцсети телеканала гневными сообщениями с требованиями возродить проект. Вот так благодаря горячей зрительской поддержке «Вне времени» и получил второй сезон.

«Вне времени» демонстрировал скромные рейтинги — 2,2 в ключевой возрастной категории «18—49 лет», что и побудило NBC закрыть проект. Отмена решения — случай почти беспрецедентный для американского телевидения. Немногие сериалы удостоились такой чести. Среди них, например, «Взлом» от FOX.

Научно-фантастический проект Шона Райана («Щит») и Эрика Крипке («Сверхъестественное») рассказывает о команде оперативников (Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малкольм Барретт), которые с помощью машины времени участвуют в важных для Америки исторических событиях, стараясь помешать изменению истории и противостоя глобальной тайной организации, управляющей судьбами мира.

Производственный процесс курирует Sony TV. Премьера второго сезона сериала «Вне времени» запланирована на будущий год.

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