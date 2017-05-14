Новые сериалы 15–21 мая

Грядущая сериальная неделя отметится всего одной премьерой — в эфир канала ABC выйдет комедия «По-собачьи». Вдобавок на телеэкраны возвращается мистический триллер Дэвида Линча «Твин Пикс» — 21 мая Showtime покажет сразу два новых эпизода.
Понедельник, 15 мая
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук
Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго
Первый сезон комедии завершится двадцать второй серией под названием Buzzer Beater. В марте канал CBS продлил ситком на второй сезон.
Вторник, 16 мая
боевик, драма, научная фантастика
В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж
Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн
Супергеройский боевик завершит свой четвёртый сезон двадцать вторым эпизодом под названием World’s End. На днях канал ABC продлил сериал на пятый сезон.
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Первый сезон семейной комедии завершится двадцать третьим эпизодом Can’t Hide It Anymore. Сериал продлён на второй сезон.
комедия
В ролях Дженна Эльфман, Стивен Шнайдер, Рэйчел Дрэч, Николай Кум, Матрея Скаррвинер, Эрика Трамбле
Восьмой эпизод Last Dance with Mary станет заключительным для первого сезона и сериала — канал ABC закрыл проект.
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Производственная драма о пожарниках завершит пятый сезон двадцать вторым эпизодом My Miracle. Проект получил продление на шестой сезон.
комедия
В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг
Создатель Нахнатчка Кхан
Третий сезон семейной комедии завершится двадцать третьей серией This Isn't Us. ABC продлил сериал на четвёртый сезон.
комедия, семейный
В ролях Патриция Хитон, Нил Флинн, Чарли Макдермотт, Иден Шер, Аттикус Шаффер, Крис Кэттэн
Создатель Эйлин Хейлер, ДиЭнн Хэйлин
Двадцать третья серия Fight Or Flight станет заключительной для восьмого сезона семейной комедии. В январе ABC продлил сериал на девятый сезон.
Среда, 17 мая
комедия
В ролях Эллисон Толман, Самм Ходжес, Лукас Нефф, Кирби Хоуэлл-Батист, Бэрри Ротбарт, Мо Коллинз
Создатель Самм Ходжес, Майкл Киллен
История погрязшей в житейских трудностях Нэн — типичной представительницы поколения «игрек», рассказываемая от лица её одинокого и философски настроенного пса Мартина. Однако несмотря на все невзгоды эти двое друг для друга— лучшее, что есть у них в жизни.
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
Второй сезон сериала завершит двадцать вторая серия под названием Lepers Rebel. Канал NBC продлил проект на третий сезон.
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Двадцать третий эпизод под заголовком Fork In The Road станет заключительным для четвёртого сезона процедурала. Сериал продлён на пятый сезон.
драма, триллер
В ролях Кифер Сазерленд, Наташа Макэлхон, Мэгги Кью, Адан Канто, Италия Риччи, Ламоника Гарретт
Создатель Дэвис Гуггенхайм
Первый сезон политической драмы завершит двадцать первый эпизод Brace for Impact. ABC продлил проект на второй сезон.
комедия, семейный
В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит
Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
Двадцать вторая серия The Graduates завершит восьмой сезон семейной комедии, получившей от канала ABC продление сразу на два сезона.
комедия
В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро
Создатель Скотт Силвери
Первый сезон семейной комедии завершит двадцать третий эпизод под названием C-A–CAMP. Канал ABC обеспечил сериалу продление на второй сезон.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Четвёртый сезон семейной комедии завершится двадцать четвёртой серией Graduation Day. Канал ABC продлил проект сразу на два сезона.
Четверг, 18 мая
драма
В ролях Керри Вашингтон, Коламбус Шорт, Дэрби Стэнчфилд, Кэти Лоус, Гильермо Диас, Джефф Перри
Создатель Шонда Раймс
Сдвоенный эпизод Tick, Tock / Transfer of Power завершит шестой сезон политической драмы. Канал ABC продлил проект на седьмой сезон, объявленный финальным.
драма, триллер, мистика
В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди
Создатель Эрик Крипке
Двадцать третья серия All Along the Watchtower завершит двенадцатый сезон сериала, продлённого каналом The CW на тринадцатый сезон.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Игголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Четвёртый сезон сериала завершится сдвоенным эпизодом под названием Mr. Kaplan / Mr. Kaplan: Conclusion. Канал NBC продлил проект на пятый сезон.
Пятница, 19 мая
комедия
В ролях Элли Кемпер, Джейн Краковски, Титус Берджесс, Кэрол Кейн, Лорен Адамс, Сара Чейз
Создатель Тина Фей, Роберт Кэрлок
Попав в секту уверовавших в конец света, Кимми Шмидт 15 лет провела в подземном бункере. После спасения из плена девушка решает начать новую жизнь в Нью-Йорке: пытается подружиться с соседом по квартире Титусом и устраивается на работу няней в семью богачей. Преодолевая многочисленные препятствия и недоразумения, сопровождающие жизнь в мегаполисе, несгибаемая Кимми Шмидт постепенно привыкает к новому для неё миру.
драма, научная фантастика
В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин
Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас
Действие сериала происходит в постапокалиптическом будущем. В конце 1990-х некий вирус уничтожил практически всё население планеты, и теперь те, кому удалось выжить, прячутся под землёй. Джеймс Коул — уголовник, которому предстоит стать подопытным путешественником во времени, чтобы попасть в прошлое и попытаться предотвратить катастрофу.
Суббота, 20 мая
мультфильм, боевик, приключения, фантастика
В ролях Фил Ламарр, Мако, Кевин Майкл Ричардсон, Джефф Беннетт, Грэй Гриффин, Том Кенни
Создатель Дженнди Тартаковски
Финальный пятый сезон анимационного боевика завершит десятая серия под заголовком CI.
драма, триллер, криминал
В ролях Билл Пэкстон, Джастин Корнуэлл, Катрина Ло, Дрю Ван Экер, Джули Бенц, Марианн Жан-Батист
Создатель Антуан Фукуа, Джерри Брукхаймер
Тринадцатый эпизод под названием Elegy Part: 2 завершит первый сезон криминальной драмы.
Воскресенье, 21 мая
драма, ужасы, триллер, мистика
В ролях Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл, Ричард Беймер, Мэдхен Амик
Создатель Дэвид Линч, Марк Фрост
История расследования агентом ФБР Дейлом Купером шокирующего убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городке Твин Пикс в штате Вашингтон. В ходе расследования агенту Куперу, шерифу Труману и его помощникам придётся подолгу общаться с жителями Твин Пикса. Постепенно зритель открывает для себя тёмную и страшную сторону жизни обитателей тихого и мирного городка.
драма, научная фантастика
В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин
Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас
Третий сезон завершится десятым эпизодом под заголовком Witness. В марте Syfy продлил сериал на финальный четвёртый сезон.
боевик, драма, фантастика
В ролях Дэниэл Ву, Эмили Бичем, Оливер Старк, Сара Болгер, Орла Брэйди, Мартон Чокаш
Создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар
Второй сезон боевика-антиутопии завершит десятый эпизод под названием Wolf's Breath, Dragon Fire. В апреле канал AMC продлил сериал на третий сезон.
драма
В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер
Создатель Барбара Холл
Двадцать третий эпизод Article 5 завершит третий сезон политической драмы. В марте канал CBS продлил проект на четвёртый сезон.
боевик, детектив, драма
В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи
Создатель Эди Хасак
Второй сезон криминальной драмы завершится сдвоенной серией под названием Behind the Mask / Broken Dolls. В марте проект получил продление на третий сезон.
комедия, фантастика
В ролях Адам Палли, Лейтон Мистер, Яссер Лестер, Мэтт Сервитто, Тодд Дженкинс, Марк Эшворт
Создатель Джулиус Шарп
Девятый эпизод Body Trouble станет заключительным для первого сезона и сериала.
драма, детектив
В ролях Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Анника Борас, Билл Хек, Уорд Хортон
Создатель Роб Доэрти
Пятый сезон процедурной драмы завершится двадцать четвёртой серией Hurt Me, Hurt You. Телеканал CBS продлил сериал на шестой сезон.