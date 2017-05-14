Новые сериалы 15–21 мая

Сезон 3

Netflix

Попав в секту уверовавших в конец света, Кимми Шмидт 15 лет провела в подземном бункере. После спасения из плена девушка решает начать новую жизнь в Нью-Йорке: пытается подружиться с соседом по квартире Титусом и устраивается на работу няней в семью богачей. Преодолевая многочисленные препятствия и недоразумения, сопровождающие жизнь в мегаполисе, несгибаемая Кимми Шмидт постепенно привыкает к новому для неё миру.