 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 41: BioWare Трой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало»
 
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 15–21 мая

Грядущая сериальная неделя отметится всего одной премьерой — в эфир канала ABC выйдет комедия «По-собачьи». Вдобавок на телеэкраны возвращается мистический триллер Дэвида Линча «Твин Пикс» — 21 мая Showtime покажет сразу два новых эпизода.

Понедельник, 15 мая

 
Конец сезона1
CBS
Всё схвачено Man With a Plan

комедия

В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук

Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго

Первый сезон комедии завершится двадцать второй серией под названием Buzzer Beater. В марте канал CBS продлил ситком на второй сезон.

 
Конец сезона2
ABC (US)
Куантико Quantico

драма

В ролях Онжаню Эллис, Приянка Чопра, Джейк Маклафлин, Тейт Эллингтон, Джоанна Брэдди, Грэхэм Роджерс

Создатель Джошуа Сафран

Двадцать второй эпизод под названием Resistance завершит второй сезон драмы.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Скорпион Scorpion

боевик, детектив, драма

В ролях Элиес Габел, Кэтрин Макфи, Эдди Кэй Томас, Джейдин Вонг, Эри Стидэм, Роберт Патрик

Создатель Ник Сантора

Третий сезон процедурала завершит двадцать пятая серия Scorp Family Robinson. Канал CBS продлил проект на четвёртый сезон.

Видео

Вторник, 16 мая

 
Конец сезона4
ABC
Агенты Щ.И.Т. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

боевик, драма, научная фантастика

В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж

Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн

Супергеройский боевик завершит свой четвёртый сезон двадцать вторым эпизодом под названием World’s End. На днях канал ABC продлил сериал на пятый сезон.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Американская домохозяйка American Housewife

комедия

В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз

Создатель Сара Данн

Первый сезон семейной комедии завершится двадцать третьим эпизодом Can’t Hide It Anymore. Сериал продлён на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Воображаемая Мэри Imaginary Mary

комедия

В ролях Дженна Эльфман, Стивен Шнайдер, Рэйчел Дрэч, Николай Кум, Матрея Скаррвинер, Эрика Трамбле

Восьмой эпизод Last Dance with Mary станет заключительным для первого сезона и сериала — канал ABC закрыл проект.

Видео

 
Конец сезона5
NBC
Пожарные Чикаго Chicago Fire

драма

В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер

Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас

Производственная драма о пожарниках завершит пятый сезон двадцать вторым эпизодом My Miracle. Проект получил продление на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона3
ABC
Трудности ассимиляции Fresh Off the Boat

комедия

В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг

Создатель Нахнатчка Кхан

Третий сезон семейной комедии завершится двадцать третьей серией This Isn't Us. ABC продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона8
ABC
Бывает и хуже The Middle

комедия, семейный

В ролях Патриция Хитон, Нил Флинн, Чарли Макдермотт, Иден Шер, Аттикус Шаффер, Крис Кэттэн

Создатель Эйлин Хейлер, ДиЭнн Хэйлин

Двадцать третья серия Fight Or Flight станет заключительной для восьмого сезона семейной комедии. В январе ABC продлил сериал на девятый сезон.

Среда, 17 мая

 
Премьера+
ABC
По-собачьи Downward Dog

комедия

В ролях Эллисон Толман, Самм Ходжес, Лукас Нефф, Кирби Хоуэлл-Батист, Бэрри Ротбарт, Мо Коллинз

Создатель Самм Ходжес, Майкл Киллен

История погрязшей в житейских трудностях Нэн — типичной представительницы поколения «игрек», рассказываемая от лица её одинокого и философски настроенного пса Мартина. Однако несмотря на все невзгоды эти двое друг для друга— лучшее, что есть у них в жизни.

Видео

 
Конец сезона2
NBC
Слепое пятно Blindspot

драма, детектив, боевик

В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт

Создатель Мартин Джеро

Второй сезон сериала завершит двадцать вторая серия под названием Lepers Rebel. Канал NBC продлил проект на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона1
IFC
Брокмайр Brockmire

комедия

В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча

Первый сезон комедии завершится восьмым эпизодом It All Comes Down to This. В апреле сериал получил продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона4
NBC
Полиция Чикаго Chicago P.D.

детектив, драма, криминал

В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт

Двадцать третий эпизод под заголовком Fork In The Road станет заключительным для четвёртого сезона процедурала. Сериал продлён на пятый сезон.

 
Конец сезона1
ABC
Последний кандидат Designated Survivor

драма, триллер

В ролях Кифер Сазерленд, Наташа Макэлхон, Мэгги Кью, Адан Канто, Италия Риччи, Ламоника Гарретт

Создатель Дэвис Гуггенхайм

Первый сезон политической драмы завершит двадцать первый эпизод Brace for Impact. ABC продлил проект на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона8
ABC
Американская семейка Modern Family

комедия, семейный

В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит

Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд

Двадцать вторая серия The Graduates завершит восьмой сезон семейной комедии, получившей от канала ABC продление сразу на два сезона.

 
Конец сезона1
ABC (US)
Просто нет слов Speechless

комедия

В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро

Создатель Скотт Силвери

Первый сезон семейной комедии завершит двадцать третий эпизод под названием C-A–CAMP. Канал ABC обеспечил сериалу продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона4
ABC (US)
Голдберги The Goldbergs

комедия, семейный

В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия

Создатель Адам Ф. Голдберг

Четвёртый сезон семейной комедии завершится двадцать четвёртой серией Graduation Day. Канал ABC продлил проект сразу на два сезона.

Видео

Четверг, 18 мая

 
Конец сезона6
ABC
Скандал Scandal

драма

В ролях Керри Вашингтон, Коламбус Шорт, Дэрби Стэнчфилд, Кэти Лоус, Гильермо Диас, Джефф Перри

Создатель Шонда Раймс

Сдвоенный эпизод Tick, Tock / Transfer of Power завершит шестой сезон политической драмы. Канал ABC продлил проект на седьмой сезон, объявленный финальным.

 
Конец сезона12
The CW
Сверхъестественное Supernatural

драма, триллер, мистика

В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди

Создатель Эрик Крипке

Двадцать третья серия All Along the Watchtower завершит двенадцатый сезон сериала, продлённого каналом The CW на тринадцатый сезон.

Видео

 
Конец сезона4
NBC
Чёрный список The Blacklist

драма, боевик

В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Игголд, Ильфенеш Хадера

Создатель Джон Бокенкамп

Четвёртый сезон сериала завершится сдвоенным эпизодом под названием Mr. Kaplan / Mr. Kaplan: Conclusion. Канал NBC продлил проект на пятый сезон.

Видео

Пятница, 19 мая

 
Сезон3
Netflix
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt

комедия

В ролях Элли Кемпер, Джейн Краковски, Титус Берджесс, Кэрол Кейн, Лорен Адамс, Сара Чейз

Создатель Тина Фей, Роберт Кэрлок

Попав в секту уверовавших в конец света, Кимми Шмидт 15 лет провела в подземном бункере. После спасения из плена девушка решает начать новую жизнь в Нью-Йорке: пытается подружиться с соседом по квартире Титусом и устраивается на работу няней в семью богачей. Преодолевая многочисленные препятствия и недоразумения, сопровождающие жизнь в мегаполисе, несгибаемая Кимми Шмидт постепенно привыкает к новому для неё миру.

Видео

 
Сезон3
Syfy
12 обезьян 12 Monkeys

драма, научная фантастика

В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин

Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас

Действие сериала происходит в постапокалиптическом будущем. В конце 1990-х некий вирус уничтожил практически всё население планеты, и теперь те, кому удалось выжить, прячутся под землёй. Джеймс Коул — уголовник, которому предстоит стать подопытным путешественником во времени, чтобы попасть в прошлое и попытаться предотвратить катастрофу.

Видео

Суббота, 20 мая

 
Конец сезона5
Adult Swim
Самурай Джек Samurai Jack

мультфильм, боевик, приключения, фантастика

В ролях Фил Ламарр, Мако, Кевин Майкл Ричардсон, Джефф Беннетт, Грэй Гриффин, Том Кенни

Создатель Дженнди Тартаковски

Финальный пятый сезон анимационного боевика завершит десятая серия под заголовком CI.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Тренировочный день Training Day

драма, триллер, криминал

В ролях Билл Пэкстон, Джастин Корнуэлл, Катрина Ло, Дрю Ван Экер, Джули Бенц, Марианн Жан-Батист

Создатель Антуан Фукуа, Джерри Брукхаймер

Тринадцатый эпизод под названием Elegy Part: 2 завершит первый сезон криминальной драмы.

Видео

Воскресенье, 21 мая

 
Сезон3
ABC (US)
Твин Пикс Twin Peaks

драма, ужасы, триллер, мистика

В ролях Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл, Ричард Беймер, Мэдхен Амик

Создатель Дэвид Линч, Марк Фрост

История расследования агентом ФБР Дейлом Купером шокирующего убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городке Твин Пикс в штате Вашингтон. В ходе расследования агенту Куперу, шерифу Труману и его помощникам придётся подолгу общаться с жителями Твин Пикса. Постепенно зритель открывает для себя тёмную и страшную сторону жизни обитателей тихого и мирного городка.

Видео

 
Конец сезона3
Syfy
12 обезьян 12 Monkeys

драма, научная фантастика

В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин

Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас

Третий сезон завершится десятым эпизодом под заголовком Witness. В марте Syfy продлил сериал на финальный четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона2
AMC
В пустыне смерти Into the Badlands

боевик, драма, фантастика

В ролях Дэниэл Ву, Эмили Бичем, Оливер Старк, Сара Болгер, Орла Брэйди, Мартон Чокаш

Создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар

Второй сезон боевика-антиутопии завершит десятый эпизод под названием Wolf's Breath, Dragon Fire. В апреле канал AMC продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Мадам госсекретарь Madam Secretary

драма

В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер

Создатель Барбара Холл

Двадцать третий эпизод Article 5 завершит третий сезон политической драмы. В марте канал CBS продлил проект на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона2
NBC
Оттенки синего Shades Of Blue

боевик, детектив, драма

В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи

Создатель Эди Хасак

Второй сезон криминальной драмы завершится сдвоенной серией под названием Behind the Mask / Broken Dolls. В марте проект получил продление на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона1
FOX
Творя историю Making History

комедия, фантастика

В ролях Адам Палли, Лейтон Мистер, Яссер Лестер, Мэтт Сервитто, Тодд Дженкинс, Марк Эшворт

Создатель Джулиус Шарп

Девятый эпизод Body Trouble станет заключительным для первого сезона и сериала.

Видео

 
Конец сезона5
CBS
Элементарно Elementary

драма, детектив

В ролях Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Анника Борас, Билл Хек, Уорд Хортон

Создатель Роб Доэрти

Пятый сезон процедурной драмы завершится двадцать четвёртой серией Hurt Me, Hurt You. Телеканал CBS продлил сериал на шестой сезон.

Видео

3 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме Новое аниме зимы 2017 года
 
Аниме ЕВА-181: Маленький мужик с большой структурой
 
Кино Новое кино 21–27 марта
 
Мэттью Гуд устроит пикник на обочине
 
Кино Ролик о создании фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Итоги презентации Marvel Studios на Комик-Коне: Живая Планета Эго, Капитан Марвел и Эрик Киллмонгер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика