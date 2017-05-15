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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Добро пожаловать в класс превосходства» — сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) представил полный состав сэйю, которые будут работать над выходящим в июле сериалом.

Сэйю
Киётака Аянокодзи Щёя Чиба Азан в «Небесном Альдерамине», Котаро Азуми в «Луна прекрасна»
Сузуме Хорикита Акари Кито Арьябата в «Запретной татуировке», Ёнага Хинагири в «Алисе и Дзоуроку»
Кикё Кущида Юрика Кубо Ханаё Коизуми в «Любви вживую! Проекте "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Кей Каруизава Аяна Такетацу Азуса Накано в «Кейоне», Котори Ицука в «Свидании на жизнь»
Рокуске Коэндзи Тощики Ивасава
Кендзи Ике Дайки Абе
Терухико Юкимура Цубаса Гоуда
Айри Сакура М.А.О Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
Ёске Хирата Рёта Осака Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
Кен Судо Эйдзи Такеучи Рука Кондо в «Днях»
Харуки Ямаучи Муцуки Иванака Даисуке Тачибана в «Луна прекрасна»
Арису Сакаянаги Рина Хидака Силика в «Искусстве меча Online», Ако Тамаки в «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»
Кохей Кацураги Сатощи Хино Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
Хонами Ичиносе Нао Тояма Рин Сузуноки в «Бакуоне», Лурия в «Фантазии Гранблю»
Рюдзи Канзаки Акихиса Вакаяма
Какеру Рюен Масааки Мизунака
Мио Ибуки Микако Комацу Роза в «Сказаниях Зестирии: Крест», Неко в К
Манабу Хорикита Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Юджин Старк в «Мобильнос доспехе Гандам: Сиротах железной крови»
Акане Тачибана Кономи Кохара Акане Мизуно в «Луна прекрасна»
Саэ Чабащира Рина Сато Микото Мисака в «Одном научном Рейлгане», Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!»
Чие Хощиномия Хисако Канемото Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови»

Авторы
Режиссёр Кищи Сэйдзи «Ангельские ритмы!», «Карнавал Фантазма»
Второй режиссёр Хироюки Хащимото «Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
Сценарист Аои Акащиро «Благослови этот чудесный мир!», «Фуука»
Дизайнер персонажей Казуаки Морита «Арпеджио воронёной стали», «Карнавал Фантазма»
Студия Lerche

Старшая школа Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.

Главный герой Киётака Аянокодзи попал в неприятную ситуацию: во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с двумя одноклассниками Сузуме Хорикитой и Кикё Кущидой его жизнь начинает меняться…

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Добро пожаловать в класс превосходства (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e)
 2 мая«Добро пожаловать в класс превосходства» — анонс 9 мая«Добро пожаловать в класс превосходства» — авторы
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