«Добро пожаловать в класс превосходства» — сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) представил полный состав сэйю, которые будут работать над выходящим в июле сериалом.
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Сэйю
|Киётака Аянокодзи
|Щёя Чиба
|Азан в «Небесном Альдерамине», Котаро Азуми в «Луна прекрасна»
|Сузуме Хорикита
|Акари Кито
|Арьябата в «Запретной татуировке», Ёнага Хинагири в «Алисе и Дзоуроку»
|Кикё Кущида
|Юрика Кубо
|Ханаё Коизуми в «Любви вживую! Проекте "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
|Кей Каруизава
|Аяна Такетацу
|Азуса Накано в «Кейоне», Котори Ицука в «Свидании на жизнь»
|Рокуске Коэндзи
|Тощики Ивасава
|Кендзи Ике
|Дайки Абе
|Терухико Юкимура
|Цубаса Гоуда
|Айри Сакура
|М.А.О
|Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
|Ёске Хирата
|Рёта Осака
|Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
|Кен Судо
|Эйдзи Такеучи
|Рука Кондо в «Днях»
|Харуки Ямаучи
|Муцуки Иванака
|Даисуке Тачибана в «Луна прекрасна»
|Арису Сакаянаги
|Рина Хидака
|Силика в «Искусстве меча Online», Ако Тамаки в «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»
|Кохей Кацураги
|Сатощи Хино
|Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
|Хонами Ичиносе
|Нао Тояма
|Рин Сузуноки в «Бакуоне», Лурия в «Фантазии Гранблю»
|Рюдзи Канзаки
|Акихиса Вакаяма
|Какеру Рюен
|Масааки Мизунака
|Мио Ибуки
|Микако Комацу
|Роза в «Сказаниях Зестирии: Крест», Неко в К
|Манабу Хорикита
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Юджин Старк в «Мобильнос доспехе Гандам: Сиротах железной крови»
|Акане Тачибана
|Кономи Кохара
|Акане Мизуно в «Луна прекрасна»
|Саэ Чабащира
|Рина Сато
|Микото Мисака в «Одном научном Рейлгане», Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!»
|Чие Хощиномия
|Хисако Канемото
|Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови»
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Авторы
|Режиссёр
|Кищи Сэйдзи
|«Ангельские ритмы!», «Карнавал Фантазма»
|Второй режиссёр
|Хироюки Хащимото
|«Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
|Сценарист
|Аои Акащиро
|«Благослови этот чудесный мир!», «Фуука»
|Дизайнер персонажей
|Казуаки Морита
|«Арпеджио воронёной стали», «Карнавал Фантазма»
|Студия
|Lerche
Старшая школа Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.
Главный герой Киётака Аянокодзи попал в неприятную ситуацию: во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с двумя одноклассниками Сузуме Хорикитой и Кикё Кущидой его жизнь начинает меняться…