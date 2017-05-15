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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — сэйю и синопсис
Постеры аниме «Хочу, чтобы твой голос достиг меня»

До недавнего времени безымянная полнометражка от студии Madhouse получила название «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai), синопсис, а также список сэйю — в основном дебютанток, набранных «из народа» посредством конкурса Kimikoe Project.

Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.

Сэйю
Щидзука Добащи Момоне Ивабучи
Каеде Тацунокучи Юки Танака
Ю Хамасука Масако Иино
Нагиса Юкиаи Мина Катахира
Аяме Накахара Мицухо Камбе
Бивакодзи Отоха Хитоми Судзуки
Щион Ядзава Судзуко Мимори Химико в «Бтум»

Авторы
Режиссёр Наоюки Итоу «Верховный владыка»
Сценарист Манабу Ищикава «Квартет Сакуры: Песня цветов»
Автор оригинального дизайна персонажей Тощинао Аоки
Дизайнер персонажей Ая Такано «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
Студия Madhouse

Фильм выйдет в японский прокат в августе.

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Темы
 
Хочу, чтобы твой голос достиг меня (Kimi no Koe o Todoketai)
 7 мая 2016 годаMadhouse готовит новую полнометражку
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