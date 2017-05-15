«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — сэйю и синопсис

До недавнего времени безымянная полнометражка от студии Madhouse получила название «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai), синопсис, а также список сэйю — в основном дебютанток, набранных «из народа» посредством конкурса Kimikoe Project.
Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.
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Сэйю
|Щидзука Добащи
|Момоне Ивабучи
|Каеде Тацунокучи
|Юки Танака
|Ю Хамасука
|Масако Иино
|Нагиса Юкиаи
|Мина Катахира
|Аяме Накахара
|Мицухо Камбе
|Бивакодзи Отоха
|Хитоми Судзуки
|Щион Ядзава
|Судзуко Мимори
|Химико в «Бтум»
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Авторы
|Режиссёр
|Наоюки Итоу
|«Верховный владыка»
|Сценарист
|Манабу Ищикава
|«Квартет Сакуры: Песня цветов»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Тощинао Аоки
|Дизайнер персонажей
|Ая Такано
|«Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
|Студия
|Madhouse
Фильм выйдет в японский прокат в августе.