«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — сэйю и синопсис

До недавнего времени безымянная полнометражка от студии Madhouse получила название «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai), синопсис, а также список сэйю — в основном дебютанток, набранных «из народа» посредством конкурса Kimikoe Project.

Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.

Сэйю Щидзука Добащи Момоне Ивабучи Каеде Тацунокучи Юки Танака Ю Хамасука Масако Иино Нагиса Юкиаи Мина Катахира Аяме Накахара Мицухо Камбе Бивакодзи Отоха Хитоми Судзуки Щион Ядзава Судзуко Мимори Химико в «Бтум»

Фильм выйдет в японский прокат в августе.