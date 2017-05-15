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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FOX оставил «Королев крика» без третьего сезона

Наконец-то FOX признал это официально — телеканал отказал сериалу «Королевы крика» в третьем сезоне, закрыв низкорейтинговый проект. Обоснованные подозрения в закрытии появились ещё несколько месяцев назад, когда сразу несколько актрис из основного каста нашли себе работу в других сериалах.

По словам президента FOX Гэри Ньюмана, третьего сезона «Королевы крика» лишились исключительно по инициативе их автора Райана Мёрфи — он не планировал продолжать историю и рассказал всё, что хотел, в двух сезонах сериала.

Чёрная комедия повествуют о череде кровавых убийств, в первом сезоне происходящих в студенческом кампусе, во втором — в многопрофильной клинике. Телевизионные главы объединяет история о команде юных выживальщиц и их ближайшем окружении, связанном с маньяками-психопатами в дьявольских масках.

В сериале снялись Джейми Ли Кёртис, Кеке Палмер, Эмма Робертс, Лиа Мишель, Ниси Нэш, Эбигейл Бреслин, Билли Лурд, Глен Пауэлл, Тэйлор Лотнер, Джон Стамос и другие.

Сценаристами, исполнительными продюсерами и режиссёрами сериала выступили авторы многочисленных телеантологий Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак и Йен Брэннан. Производство курировали Ryan Murphy Television, Brad Falchuk Teley-Vision и 20th Century Fox Television.

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