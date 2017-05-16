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Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts — дата выхода, кадры и детали

Издательство Ubisoft обнародовало детали второго крупного DLC к игре Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts. Дата выхода, первые кадры, появилась даже информация о поднятии максимального уровня прокачки. Разве что трейлера почему-то нет, но это ведь Ubisoft — рекламные ролики себя ждать не заставят.

Пока же мы знаем, что дата выхода Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts — 30 мая. И что история дополнения стартует уже после окончания основной игры и расскажет о том, что за свержением тирании наркоторговцев следует не свобода и процветание, а хаос и гражданская война. Американцы, посмотрев на содеянное, решают быстренько эвакуировать своих от греха подальше, но на пути к обители свободы и демократии вертолёт Призраков сбивают. Герои оказываются на новой территории из трёх регионов, заполненной куда более опасными врагами, чем войска картеля Санта-Бланка.

На пути к четырём новым боссам Призракам будут противостоять бойцы в тяжёлой броне, элитные снайперы, нейтрализующие электронику РЭБ и спецгруппы с новейшим оптическим камуфляжем и бесшумными арбалетами. Помогать же в прохождении будут 6 новых видов оружия (в том числе и арбалет со взрывающимися стрелами) и поднятый до 35 уровня предел раскачки героев (изначально он равнялся тридцати, но в DLC цифра станет стартом, а не финалом развития).

10
Кадры из игры Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts
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Темы
 
Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts (PC, PlayStation 4, Xbox One) Ghost Recon Wildlands (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Подкасты
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