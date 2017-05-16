Комедия «Замедленное развитие» возвращается с пятым сезоном

Потоковый сервис Netflix готовит пятый сезон культового комедийного сериала «Замедленное развитие». Исполнитель главной роли Джейсон Бейтман уже официально подписался на участие в продолжении.

Ситком об оказавшемся на грани разорения чокнутом семействе Блут транслировался на телеканале FOX с 2003 по 2006 годы, собрав целую россыпь престижнейших телевизионных наград и снискав любовь зрителей. Вот только на рейтингах это должным образом не отразилось, и сериал прикрыли после сокращённого третьего сезона.

Первое возвращение «Замедленного развития» состоялось в мае 2013 года — тогда за проект взялся Netflix, подарив комедии четвёртый сезон. С тех пор разговоры о возможном пятом сезоне не утихали, но всё упиралось в занятость актёров.

Вновь собрать такой звёздный состав и впрямь дело нелёгкое — Джейсон Бейтман («Несносные боссы»), Джеффри Тэмбор («Очевидное»), Тони Хейл («Вице-президент») и Уилл Арнетт («С чистого листа») постоянно заняты, не говоря уже о закадровом голосе и исполнительном продюсере сериала Роне Ховарде. А ещё в комедии снялись Порша Де Росси, Майкл Сера, Алиа Шокат, Джессика Уолтер и Дэвид Кросс. Вернутся ли Блуты в полном составе, пока неизвестно.

Если верить The Hollywood Reporter, создатель сериала Митчелл Хёрвитц уже несколько недель как в деле, и подготовка сценария вот-вот начнётся. Ждём и верим.