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«Гандам: Сконструированные бойцы» — анонс двух новых аниме

Франчайз внутри франчайза «Гандам: Сконструированные бойцы» получит новое пополнение под названием «Сконструированный Гандам: Дополнительная битва» (Gundam Build _Extra Battle Project), которое, в свою очередь, будет состоять из двух аниме-проектов: «Гандам: Сконструированные бойцы: Контратака ГМ» (Gundam Build Fighters: GM no Gyakushū) и «Гандам: Баттллог Сконструированных бойцов» (Gundam Build Fighters Battleogue).

История первого аниме (невыясненного формата) будет фокусироваться на Сэе Иори и героях изначального сериала «Гандам: Сконструированные бойцы». Его постановщик Кендзи Нагасаки вновь усядется в режиссёрское кресло, Кеничи Онуки опять будет отвечать за дизайн персонажей, а Кунио Окавара, Дзюньичи Акацу, Дзинья Ищигаки, Канатаке Эбикава и Кендзи Тераока вернутся к работе над дизайном механизмов.

Второй проект будет представлять собой экшен-короткометражку, показывающую различных ганпла в разных ситуациях. Срежиссирует фильм ветеран-аниматор Масами Обари.

По традиции производством занимается студия Sunrise, а сценарий для обоих проектов написал Ёске Курода («Эксель-сага»).

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Гандам: Сконструированные бойцы: Контратака ГМ (Gundam Build Fighters: GM no Gyakushū) Гандам: Баттллог Сконструированных бойцов (Gundam Build Fighters Battleogue)
 13 июня 2014 годаЛгунья и садист 20 июля 2014 годаГандамчики возвращаются 6 сентября 2013 годаБитвы гандамчиков
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