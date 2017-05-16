«Гандам: Сконструированные бойцы» — анонс двух новых аниме

Франчайз внутри франчайза «Гандам: Сконструированные бойцы» получит новое пополнение под названием «Сконструированный Гандам: Дополнительная битва» (Gundam Build _Extra Battle Project), которое, в свою очередь, будет состоять из двух аниме-проектов: «Гандам: Сконструированные бойцы: Контратака ГМ» (Gundam Build Fighters: GM no Gyakushū) и «Гандам: Баттллог Сконструированных бойцов» (Gundam Build Fighters Battleogue).

История первого аниме (невыясненного формата) будет фокусироваться на Сэе Иори и героях изначального сериала «Гандам: Сконструированные бойцы». Его постановщик Кендзи Нагасаки вновь усядется в режиссёрское кресло, Кеничи Онуки опять будет отвечать за дизайн персонажей, а Кунио Окавара, Дзюньичи Акацу, Дзинья Ищигаки, Канатаке Эбикава и Кендзи Тераока вернутся к работе над дизайном механизмов.

Второй проект будет представлять собой экшен-короткометражку, показывающую различных ганпла в разных ситуациях. Срежиссирует фильм ветеран-аниматор Масами Обари.

По традиции производством занимается студия Sunrise, а сценарий для обоих проектов написал Ёске Курода («Эксель-сага»).