LEGO Marvel Super Heroes 2 — анонс и тизер

LEGO-игры продолжают сваливаться на головы геймеров с поразительной частотой — куда там ежегодным франчайзам типа Call of Duty! Фанаты ещё от переиздания LEGO City Undercover не отошли, а их уже зовут вернуться к порочному дитя союза Disney и Warner Bros. Да, LEGO Marvel Super Heroes получит сиквел.

LEGO Marvel Super Heroes 2 — игра о путешествиях во времени. Комедийные LEGO-версии героев Marvel-комиксов отправятся по следам Канга Завоевателя в Хронополис, откуда они примутся скакать по пространству и времени, посещая то Древний Египет, то Дикий Запад, а там и до Нью-Йорка 2099 года рукой подать.

Никаких революций от новой части бесконечного LEGO-франчайза ждать не приходится, но фанатам наверняка хватит фирменных геймплея и юмора.

На PS4, Xbox One и PC игра LEGO Marvel Super Heroes 2 выйдет 14 ноября, в то время как версию для Switch обещают выпустить «к праздникам». Пока же можно провести несколько коротких секунд в обществе первого тизера (полноценный трейлер мы увидим 23 мая).