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LEGO Marvel Super Heroes 2 — анонс и тизер

LEGO-игры продолжают сваливаться на головы геймеров с поразительной частотой — куда там ежегодным франчайзам типа Call of Duty! Фанаты ещё от переиздания LEGO City Undercover не отошли, а их уже зовут вернуться к порочному дитя союза Disney и Warner Bros. Да, LEGO Marvel Super Heroes получит сиквел.

LEGO Marvel Super Heroes 2 — игра о путешествиях во времени. Комедийные LEGO-версии героев Marvel-комиксов отправятся по следам Канга Завоевателя в Хронополис, откуда они примутся скакать по пространству и времени, посещая то Древний Египет, то Дикий Запад, а там и до Нью-Йорка 2099 года рукой подать.

Никаких революций от новой части бесконечного LEGO-франчайза ждать не приходится, но фанатам наверняка хватит фирменных геймплея и юмора.

На PS4, Xbox One и PC игра LEGO Marvel Super Heroes 2 выйдет 14 ноября, в то время как версию для Switch обещают выпустить «к праздникам». Пока же можно провести несколько коротких секунд в обществе первого тизера (полноценный трейлер мы увидим 23 мая).

 
 
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Темы
 
Видео LEGO Marvel Super Heroes 2 (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One) LEGO Marvel Super Heroes (PC, PlayStation 3, PS Vita, Wii U, Xbox 360, 3DS, DS)
 23 октября 2013 годаРелизный трейлер игры LEGO Marvel Super Heroes 26 ноября 2013 годаРозыгрыш и обзор игры LEGO Marvel Super Heroes
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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