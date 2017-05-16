Внезапный релиз ремастера Phantom Dust

Всё-таки сюрпризы — классная штука. Ещё совсем недавно мы поделились с вами первым геймплейным видео из HD-ремастера Phantom Dust, а теперь нам сообщают, что игра выйдет не то что «скоро» — сегодня.

Более того, созданное для Xbox One и Windows 10 переиздание малоизвестного, но культового дуэльного экшена с элементами ККИ будет распространяться бесплатно. Конечно, этот подразумевает свои неприятные особенности, идущие рука об руку с free-2-play моделью, но так у игры будет меньше шансов опять пройти незамеченной.