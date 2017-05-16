Sega собирается воскрешать старые серии

В сеть попала презентация издательства Sega, посвящённая его планам на ближайшие несколько лет. Преимущественно этот его «Путь к 2020 году» не содержит ничего интересного для простых геймеров — не воспринимать же всерьёз пассажи типа «Мы планируем делать международные хиты и получать прибыль с уже существующих игр» — то информация для акционеров, не для нас.

И всё-таки нашлось в документе и несколько любопытных обещаний. Во-первых, Sega планирует увеличить число ip, имеющихся у европейского и американского подразделений. Во-вторых, и это интереснее всего, издательство планирует «Воскрешение важных франчайзов».

Самое время дать волю своим неуёмным фантазиям и начать гадать, что же именно они имеют в виду. Panger Dragoon? Streets of Rage? Golden Axe? Comix Zone? Beyond Oasis? Condemned? Shining Force? Space Channel 5?

Кто знает, что именно Sega понимает под «важностью» франчайза. Вон, твиттер Obsidian Entertainment предлагает воскресить состоящую из единственной провальной игры серию Alpha Protocol. И это, будем откровенны, весьма неплохой вариант.