 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Starz продлил сериал «Американские боги» на второй сезон Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins? Лучшее аниме зимы 2017 года
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Твой герой в Sonic Forces

Авторы Sonic Forces наконец-то объявили, кем будет таинственный третий играбельный персонаж. И им оказался... OC игрока.

OC, если кто не знает, расшифровывается как Original Character и в переводе означает оригинальный персонаж. Фанатская самоделка, короче. И во времена былой славы фанаты «Соника» увлекались созданием OC не меньше, чем нынешние любители My Little Pony, так что решение Sega явно придётся им по вкусу. Ну, если редактор окажется достаточно обширным, чтобы в нём можно было создать действительно уникальную зверушку.

Геймплейно OC будет ближе всего к Шэдоу — легендарному эмо-плохишу, не чуравшемуся автоматов и прочих современных технологий. Что до его роли в сюжете, то «Он будет не просто появляться в роликах, но и выступит ключевым героем и обязательно поможет Сонику освободить мир от тирании доктора Роботника».

Выход Sonic Forces на PS4, Nintendo Switch, Xbox One и PC запланирован на конец 2017 года.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Sonic Forces (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 23 июля 2016 годаДвойное возвращение ёжика Соника, часть 2: Sonic 2017 17 мартаSonic Mania задерживается, Sonic 2017 обзаводится именем 26 апреляSonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Nintendo Switch — игры в стартовой линейке и за её пределами
 
Sonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone
 
Двойное возвращение ёжика Соника, часть 2: Sonic 2017

Тоже интересно

 
Сериалы «Большой куш» — тизер
 
Кино У «Бэтмена» нет никаких сценарных проблем, а у интернета их хватает
 
Кино Всеяредакция на «панели» Comic Con Russia 2014
 
Кино Тупотоп: Переосмысленные советские фильмы
 
Кино Промо-арт фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»
 
Кино Научная фантастика «Левиафан» нашла продюсеров и студию
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика