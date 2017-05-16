Твой герой в Sonic Forces

Авторы Sonic Forces наконец-то объявили, кем будет таинственный третий играбельный персонаж. И им оказался... OC игрока.

OC, если кто не знает, расшифровывается как Original Character и в переводе означает оригинальный персонаж. Фанатская самоделка, короче. И во времена былой славы фанаты «Соника» увлекались созданием OC не меньше, чем нынешние любители My Little Pony, так что решение Sega явно придётся им по вкусу. Ну, если редактор окажется достаточно обширным, чтобы в нём можно было создать действительно уникальную зверушку.

Геймплейно OC будет ближе всего к Шэдоу — легендарному эмо-плохишу, не чуравшемуся автоматов и прочих современных технологий. Что до его роли в сюжете, то «Он будет не просто появляться в роликах, но и выступит ключевым героем и обязательно поможет Сонику освободить мир от тирании доктора Роботника».

Выход Sonic Forces на PS4, Nintendo Switch, Xbox One и PC запланирован на конец 2017 года.