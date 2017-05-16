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Самое продаваемое аниме за 8–14 мая
Обновлено Сегодня в 21:25
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Пока «Песня для принца 4» топчется на месте, «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото» продолжает падать вниз стремительным домкратом — 1 867 (−573) дисков. От показателей первого тома потеряно уже 38,1%.

Куда благостнее картина у «Фантазии Гранблю», на третьей неделе продавшейся лучше, чем на второй — ещё 3 980 копий, до 50 000 уже рукой подать.

О боксах. Пара антикварных сериалов обошли «Рай Грисайи»: это «Галиент» 1984 года выпуска с 823 дисками, и куда более свежий «Храни меня, Небесная Стражница!» (1998) — у него 804. У самого же «Рая Грисайи» 529 (всего 14,4% от продаж сериала), что всё равно немного больше, чем у бокса первого сезона.

Дополнения за предыдущую неделю:

«Военная хроника маленькой девочки» добавила 358 дисков, в сумме их уже 7 038.

Ещё 274 диска у второго тома «Габриэль бросает школу», а всего их теперь 3 686.

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