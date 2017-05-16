Самое продаваемое аниме за 8–14 мая

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 1Песня для принца 4
Том 513 520
+0,3%13 520
+0,3%1
- 2Фантазия Гранблю
Том 13 980+35,2%48 7983
- 31 867
−23,5%1 867
−23,5%1
- 4
↓3Юрий на льду
Том 51 587
−0,1%−81,3%55 751
−0,3%3
- 5Наруто: Ураганные хроники Цикл "Naruto to Sasuke no Shou"
Том 2993
+19,8%993
+19,8%1
- 6Галиент Blu-ray-комплект8238231
- 7Храни меня, Небесная Стражница! Blu-ray-комплект8048041
- 8Рай Грисайи Blu-ray-комплект5295291
- 9Юрий на льду
Том 4422
+47,6%−31,9%58 509
+0,6%7
- 10
↑2350−26,0%1 387 375148
Пока «Песня для принца 4» топчется на месте, «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото» продолжает падать вниз стремительным домкратом — 1 867 (−573) дисков. От показателей первого тома потеряно уже 38,1%.
Куда благостнее картина у «Фантазии Гранблю», на третьей неделе продавшейся лучше, чем на второй — ещё 3 980 копий, до 50 000 уже рукой подать.
О боксах. Пара антикварных сериалов обошли «Рай Грисайи»: это «Галиент» 1984 года выпуска с 823 дисками, и куда более свежий «Храни меня, Небесная Стражница!» (1998) — у него 804. У самого же «Рая Грисайи» 529 (всего 14,4% от продаж сериала), что всё равно немного больше, чем у бокса первого сезона.
Дополнения за предыдущую неделю:
«Военная хроника маленькой девочки» добавила 358 дисков, в сумме их уже 7 038.
Ещё 274 диска у второго тома «Габриэль бросает школу», а всего их теперь 3 686.