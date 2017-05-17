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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Саймон Пегг и Ник Фрост спродюсируют комедийный ужастик

Комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец») основал собственную производственную компанию Stolen Picture.

Первой ласточкой станет комедийный ужастик Slaughterhouse Rulez.

Пегг и Фрост продюсируют кино, которое срежиссирует Крисписан Миллз по сценарию Генри Фитцерберта. Студия Sony Pictures поддерживает постановку.

Действие разворачивается в элитной частной школе, где мальчиков и девочек готовят к большому будущему во властных структурах. Главный герой истории — простодушный юноша Дон Уоллес — новичок «из народа», вынужденный искать своё место в этом странном мире древних правил и традиций, которые насаждают садисты-старшеклассники. Иерархические порядки строго соблюдаются и любые разговоры со школьной богиней Клемси под жестоким запретом.

Но очень скоро старые порядки содрогнутся и падут, когда на местном нефтегазодобывающем заводе после особо удачного гидравлического разрыва пласта на свет вылезает нечто ужасное. В школе сразу меняется устоявшийся порядок вещей, потому что все ученики и учителя увлечены кровавой битвой за выживание.

Саймон Пегг и Ник Фрост могут ограничиться камео.

Stolen Picture будет заниматься киношными и телевизионными проектами для глобальной аудитории, прикрываясь именами основателей.

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Подкасты
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