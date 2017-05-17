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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Роберт Земекис, Мэттью Вон и Сэм Рэйми могут стать режиссёрами «Флэша»

Издание The Hollywood Reporter утверждает — студия Warner Bros. Pictures близка к тому, чтобы наконец-то выбрать ещё одного режиссёра для постановки экранизации комикса «Флэш». Последним убежавшим был Рик Фамуйива.

Каким-то образом удалось выцепить трёх исключительных киноделов: Роберта Земекиса, Мэттью Вона и Сэма Рэйми.

Разумеется, Роберт Земекис — идеальный кандидат для Warner Bros. Все захотят посмотреть на приключенческое кино про сверхбыстрого супергероя от постановщика таких фильмов, как «Форрест Гамп», «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера» и «Роман с камнем». Но есть проблема, этой осенью Земекис приступает к съёмкам безымянной драмы со Стивом Кареллом. Впрочем, некоторые источники утверждают, мол, студия готова проявить терпение.

Мэттью Вон тоже будет отличным вариантом с его то опытом режиссуры фильмов по комиксам — «Люди Икс: Первый класс», «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба»].

У Сэма Рэйми так же присутствует соответствующий багаж — оригинальная трилогия про Человека-паука. И если поставлена задача сделать забавное и яркое супергероическое кино, то Рэйми подходит на всевозможные проценты. Впрочем, жизнерадостность свойственна всем упомянутым режиссёрам, да и зачем снимать угрюмое кино про Флэша, хотя пути расширенной киновселенной DC неисповедимы.

Джоби Харольд ( «Меч короля Артура») сейчас переписывает сценарий фильма.

Главные роли исполняют Эзра Миллер, Кирси Клемонс и Билли Крудап. Точная дата выхода «Флэша» неизвестна.

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