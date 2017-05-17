 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Square Enix продаёт IO Interactive Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins? Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков»
11
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Трансформеры: Последний рыцарь» — международный трейлер

Всё, кажется, это — последний трейлер фильма «Трансформеры: Последний рыцарь». И он почти полностью забит экшеном. И вроде неплохим экшеном, к примеру Бамблби проделывает неожиданный трюк. Обидно, что этим уже не удивишься в кинотеатре.

Также безумие Майкла Бэя настолько велико, что в один кадр умещаются Энтони Хопкинс, Марки Марк, собака-мемасик, какой-то терминатор и танк. Да, шизофрения зашкаливает, что тоже хорошо.

Тревожат дети — их сюжетная роль совсем непонятна. И в этом трейлере активизировали второстепенного-чернокожего-комика. Зря они так, ей-богу, зря:

 
 
11 Обсудить
Темы
 
Видео Трансформеры: Последний рыцарь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — минутный телеролик
 
Акива Голдсман срежиссирует новую экранизацию романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
 
Кадры из фильмов «Человек-паук: Возвращение домой», «Чужой: Завет», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Дюнкерк», «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Счастливчик Логан», «Трансформеры: Последний рыцарь»

Тоже интересно

 
Сериалы «24 часа: Наследие» — просмотр в прямом эфире
 
Черная пантера против Человека-обезьяны
 
Бесчеловечные муки «Нелюдей»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 90: Ветреная Лариса
 
Тупотоп: Фильмы, которые оскорбили чувства верующих
 
Варварская вселенная Конана
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика