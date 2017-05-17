«Трансформеры: Последний рыцарь» — международный трейлер

Всё, кажется, это — последний трейлер фильма «Трансформеры: Последний рыцарь». И он почти полностью забит экшеном. И вроде неплохим экшеном, к примеру Бамблби проделывает неожиданный трюк. Обидно, что этим уже не удивишься в кинотеатре.

Также безумие Майкла Бэя настолько велико, что в один кадр умещаются Энтони Хопкинс, Марки Марк, собака-мемасик, какой-то терминатор и танк. Да, шизофрения зашкаливает, что тоже хорошо.

Тревожат дети — их сюжетная роль совсем непонятна. И в этом трейлере активизировали второстепенного-чернокожего-комика. Зря они так, ей-богу, зря: