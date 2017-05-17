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A Hat in Time — трейлер и сроки выхода

Пусть Yooka-Laylee и не оправдала всех возложенных на неё надежд, но это ещё не повод хоронить жанр «3D-платформеров с упором на собирательство». Затяжная разработка другой такой игры, A Hat in Time, близится к завершению: у неё наконец-то появились примерные сроки релиза — осень 2017-го.

В своё время A Hat in Time собрала без малого 300 тысяч на «Кикстартере». Тогда авторы обещали путешествия во времени, семь разнообразных миров, пополняющийся по ходу прохождения арсенал возможностей героини и режим New Game+, который усложняет не только противников, но и платформинг с загадками. Но и релиз в те времена ожидался в районе 2014 года, так что эта информация могла давным-давно устареть.

К слову, выйти A Hat in Time должна под Windows и MacOS.

 
 
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Видео A Hat in Time (PC)
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