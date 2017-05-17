Лара Пулвер («Шерлок», «Демоны Да Винчи») составит компанию Терренсу Ховарду («Империя») и Анне Пакуин («Настоящая кровь») в научно-фантастической антологии «Электрические сны Филипа К. Дика» от Amazon.

Каждый из десяти эпизодов проекта будет представлять собой законченную историю, основанную на одном из рассказов культового американского писателя-фантаста Филипа К. Дика — автора культовых романов «Человек в высоком замке» и «Бегущий по лезвию».

Эпизод под названием «Реальная жизнь» по сценарию Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») поставит режиссёр Джеффри Рейнер («Фарго», «12 обезьян»). Это история о том, как офицер полиции Сара (Анна Пакуин) и гениальный разработчик компьютерных игр Джордж (Терренс Ховард) вместе преследуют жестоких убийц, однако время работает против них, а уникальная ментальная связь главных героев может стать их главным врагом.

Роль, отведённая Ларе Пулвер, пока остаётся загадкой. Возможно, она сыграет в «Реальной жизни», примкнёт к Мирей Инос в «Отце-двойнике» Майкла Диннера или составит компанию Стиву Бушеми в «Безумном бриллианте» Тони Гризони. А то и вовсе появится в какой-либо из остальных серий, ведь адаптацией многочисленных работ писателя, кроме прочих, занимаются Дэвид Фарр («Ночной администратор»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Мэттью Грэм («Доктор Кто»), Ди Риис и Джек Торн («Молокососы»). Производством руководит Sony Pictures Television.