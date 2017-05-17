Автор полюбившегося критикам и зрителям полнометражного ужастика «Прочь» Джордан Пил не сидит сложа руки — сценарист-режиссёр поработает над многосерийным проектом «Страна Лавкрафта» от кабельного канала HBO. Проект получил заказ на съёмки полного первого сезона.

В основу хоррор-антологии ляжет одноимённый роман Мэтта Раффа, повествующий об Америке 50-х годов. Молодой Аттикус Блэк вместе с дядей Джорджем и подругой детства Летишей отправляются в опасное дорожное путешествие по всей стране с одной целью — найти без вести пропавшего отца главного героя. В пути им придётся бороться за выживание, столкнувшись не только с жестокостями узаконенного расизма, но и со злыми духами, сошедшими со страниц произведений самого Говарда Лавкрафта.

Сценарной адаптацией займётся Миша Грин («Подземелье»), которая вдобавок выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта наряду с Джорданом Пилом, Дж. Дж. Абрамсом и Беном Стефенсоном. Производством займутся Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.