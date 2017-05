Дэниел Рэдклифф и Оуэн Уилсон сыграют небожителей в комедии «Чудесные работники» на TBS

Кабельный канал TBS не отстаёт от конкурентов ни в области работы с востребованными жанрами, ни с работой по привлечению в проекты киноактёров. На этот раз одним махом достигнуты сразу обе цели — в обход пилотной стадии запущена в разработку многосерийная антология «Чудесные работники», в первом сезоне которой главные роли сыграют Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер», «Рога») и Оуэн Уилсон («Незваные гости», «Шанхайские рыцари»).

Первый семисерийный сезон антологии представляет собой производственную комедию, основанную на книге Саймона Рича What in God’s Name. Рэдклифф сыграет Крэйга — ангела низшего звена, ответственного за получение и доставку по адресу всех молитв. Уилсон сыграет начальника Крэйга — Бога собственной персоной, куда больше зацикленного на своих любимых хобби, чем на трудовой рутине.

Сценарий пишет автор литературного первоисточника Саймон Рич («Мужчина ищет женщину»), он же выступает шоураннером проекта. Исполнительным продюсером сериала числится Лорн Майклз («Студия 30»). Премьера запланирована на следующий год.