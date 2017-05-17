 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 4 КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 3 Новости игр — лучшее за неделю Лучшее аниме зимы 2017 года Подарки игр в Steam изменились
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дэниел Рэдклифф и Оуэн Уилсон сыграют небожителей в комедии «Чудесные работники» на TBS

Кабельный канал TBS не отстаёт от конкурентов ни в области работы с востребованными жанрами, ни с работой по привлечению в проекты киноактёров. На этот раз одним махом достигнуты сразу обе цели — в обход пилотной стадии запущена в разработку многосерийная антология «Чудесные работники», в первом сезоне которой главные роли сыграют Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер», «Рога») и Оуэн Уилсон («Незваные гости», «Шанхайские рыцари»).

Первый семисерийный сезон антологии представляет собой производственную комедию, основанную на книге Саймона Рича What in God’s Name. Рэдклифф сыграет Крэйга — ангела низшего звена, ответственного за получение и доставку по адресу всех молитв. Уилсон сыграет начальника Крэйга — Бога собственной персоной, куда больше зацикленного на своих любимых хобби, чем на трудовой рутине.

Сценарий пишет автор литературного первоисточника Саймон Рич («Мужчина ищет женщину»), он же выступает шоураннером проекта. Исполнительным продюсером сериала числится Лорн Майклз («Студия 30»). Премьера запланирована на следующий год.

+ Обсудить
Темы
 
Чудесные работники
 17 январяЛуи Си Кей и Альберт Брукс озвучат копов в мультсериале от TBS 14 декабря 2016 года«Земляне», «В поиске» и «Стэн против сил зла» продлены на второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дуэлянт»
 
Кино «Джон Уик 2» — трейлер
 
Аниме ЕВА-166: Рояльная чехарда
 
Кино Репортаж с премьеры мультфильма «Зверополис»
 
Кино Трейлер фильма «Сотрясение»
 
Кино «Тяжёлая ночка» — трейлер без цензуры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика