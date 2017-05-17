 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Окончательная дата выхода South Park: The Fractured but Whole КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 3 «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура» Судья Дредд отправляется на телеэкраны Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins?
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Алиенист» — трейлер

Психологический триллер «Алиенист» по роману-бестселлеру Калеба Карра обзавёлся первым трейлером. Сериал срежиссировал Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»). В главных ролях — Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

События разворачиваются в 1896 году в Нью-Йорке. Городская полиция сбилась с ног, пытаясь изловить серийного убийцу, орудующего в трущобах мегаполиса. В конце концов комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию психолога-алиениста Ласло Крейцера (Даниэль Брюль) и репортёра уголовной хроники Джона Мура (Люк Эванс), надеясь с помощью их нетрадиционных методов напасть на след маньяка.

Десятисерийный остросюжетный детектив от кабельного канала TNT пока не обзавёлся датой премьеры.

 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Алиенист
 21 апреляБрайан Джерати сменил Шона Эстина на посту комиссара полиции в «Алиенисте» 16 январяДакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT 28 ноября 2016 годаДаниэль Брюль и Люк Эванс снимутся в «Алиенисте» на TNT 23 сентября 2016 годаЯкоб Вербрюгген сменил Кэри Фукунагу в «Алиенисте» Калеба Карра 20 апреля«Уилл» — второй промо-ролик
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT
 
Даниэль Брюль и Люк Эванс снимутся в «Алиенисте» на TNT
 
Брайан Джерати сменил Шона Эстина на посту комиссара полиции в «Алиенисте»

Тоже интересно

 
Кино Мачо и ботан в чёрном
 
HBO отменил «На грани»
 
Телеовощи. Выпуск 117: Дважды Иисус
 
Кино Кадры из фильма «Перевозчик-4»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 128: Похожие свиньи
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — промо-ролик «Как Тор провёл Гражданскую войну» (с русскими субтитрами)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика