«Алиенист» — трейлер

Психологический триллер «Алиенист» по роману-бестселлеру Калеба Карра обзавёлся первым трейлером. Сериал срежиссировал Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»). В главных ролях — Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

События разворачиваются в 1896 году в Нью-Йорке. Городская полиция сбилась с ног, пытаясь изловить серийного убийцу, орудующего в трущобах мегаполиса. В конце концов комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию психолога-алиениста Ласло Крейцера (Даниэль Брюль) и репортёра уголовной хроники Джона Мура (Люк Эванс), надеясь с помощью их нетрадиционных методов напасть на след маньяка.

Десятисерийный остросюжетный детектив от кабельного канала TNT пока не обзавёлся датой премьеры.