Destiny 2 — геймплейный трейлер, детали и презентация

Издательство Activision и студия Bungie опубликовали геймплейный трейлер их грядущего блокбастера Destiny 2.
- PC-версия игры будет распространяться и работать через Blizzard App (бывший Battle.net). Тем самым она станет первой использующей сервис игрой, созданной не студией Blizzard.
- Дата выхода Destiny 2 на PC остаётся загадкой, зато известно, что она будет поддерживать 4K-разрешения, разблокированный фреймрейт, настройки FoV, мониторы с соотношением 21:9 и прочие опции, без которых PC-геймерам жизнь не мила.
- Дата выхода Destiny 2 за пределами PC остаётся прежней — 8 сентября.
- Режим «Игра с проводником» позволит геймерам-одиночкам ходить в рейды вместе с группами, которым как раз не хватало одного-двух человек.
- Миссии будут раскиданы по 4 планетам, а для переключения между ними больше не придётся терпеть лишнюю загрузку, выходя на орбиту.
- PvP-режимы потеряют в масштабе: сражения 6 на 6 уступят место схваткам 4 на 4.
Запись всей презентации с закадровым переводом: