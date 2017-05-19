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Destiny 2 — геймплейный трейлер, детали и презентация
Обновлено Сегодня в 03:36

Издательство Activision и студия Bungie опубликовали геймплейный трейлер их грядущего блокбастера Destiny 2.

  • PC-версия игры будет распространяться и работать через Blizzard App (бывший Battle.net). Тем самым она станет первой использующей сервис игрой, созданной не студией Blizzard.
  • Дата выхода Destiny 2 на PC остаётся загадкой, зато известно, что она будет поддерживать 4K-разрешения, разблокированный фреймрейт, настройки FoV, мониторы с соотношением 21:9 и прочие опции, без которых PC-геймерам жизнь не мила.
  • Дата выхода Destiny 2 за пределами PC остаётся прежней — 8 сентября.
  • Режим «Игра с проводником» позволит геймерам-одиночкам ходить в рейды вместе с группами, которым как раз не хватало одного-двух человек.
  • Миссии будут раскиданы по 4 планетам, а для переключения между ними больше не придётся терпеть лишнюю загрузку, выходя на орбиту.
  • PvP-режимы потеряют в масштабе: сражения 6 на 6 уступят место схваткам 4 на 4.

Трейлер на языке оригинала:

 
 

В дубляже:

 
 

Запись всей презентации с закадровым переводом:

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Видео Destiny 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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