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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт разработает блок научно-фантастических программ для TNT

После успешной работы в 2007 году над шпионским мини-сериалом «Контора» кабельный канал TNT предложил прославленному режиссёру Ридли Скотту («Чужой: Завет») разработать целый ночной блок научно-фантастических программ. В него войдут оригинальные сериалы, короткометражные фильмы, телепрограммы и многое другое.

Руководство канала надеется, что такое сотрудничество поможет наполнить этот блок изобретательными, захватывающими дух историями, за которые весь мир и по сей день любит научную фантастику.

Сам Ридли Скотт рад открывшейся возможности:

Я счастлив получить творческий карт-бланш от TNT на производство и разработку научной фантастики в различных форматах, ведь это один из моих любимых жанров! Множество оригинальных и свежих идей только и ждут, когда их реализуют.

Ридли Скотт, разумеется, выступит исполнительным продюсером проекта наряду с коллегами по сериалам «Человек в высоком замке» и «Хорошая жена» Дэвидом В. Цукером и Джордан Шиэн, а также Клейтоном Крюгером («Жан-Клод Ван Джонсон»). Производственный процесс возглавит продюсерская компания режиссёра Scott Free Productions в сотрудничестве с Turner’s Studio T.

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