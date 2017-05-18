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Life is Strange 2 — анонс

Студия Dontnod Entertainment, подарившая миру эпизодическую подростковую фантастику Life is Strange, сейчас не жалуется на нехватку дел — им надо заканчивать разработку ролевого экшена Vampyr. Но фанаты всё равно ждали от команды очень конкретного анонса — анонса, который наконец-то состоялся.

Оказалось, что примерно с февраля прошлого года в разработке находится продолжение Life is Strange (за неимением официального названия придётся величать его Life is Strange 2). О содержании проекта, правда, пока ничего не рассказали, так что он вполне может не оказаться прямым сиквелом, а самостоятельной историей. Например, заменить лесбиянок и путешествия во времени на геев и параллельные вселенные.

 
 
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