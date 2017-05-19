«Игроки» — сэйю

У телевизионной экранизации комедийно-романтического ранобе «Игроки» (Gamers!) объявился состав сэйю, которые будут работать над выходящим в летнем сезоне сериалом.

Авторы Режиссёр Манабу Окамото эпизоды «Убийцы Акаме» Сценарий Хироки Учида Дизайнер персонажей Тенщо Сато аниматор «Плода Грисайи» Студия Pine Jam

В центре внимания жизнь нескольких старшеклассников, увлекающихся видеоиграми. Среди них Кейта Амано — одинокий парень, любитель видеоигр; Карен Тендо — красавица и президент школьного клуба геймеров; Чиаки Хощиномори — девушка, постоянно вступающую в перебранки с Кейтой; и Тасуку Уэхара, претворяющийся полностью довольным своей жизнью в реальном мире, но по правде, обожающий видеоигры.