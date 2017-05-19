«Игроки» — сэйю

У телевизионной экранизации комедийно-романтического ранобе «Игроки» (Gamers!) объявился состав сэйю, которые будут работать над выходящим в летнем сезоне сериалом.
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Сэйю
|Кейта Амано
|Мегуми Хан
|Гон Фриикс в «Охотнике x Охотнике», Ацуко Кагари в «Академии ведьмочек»
|Карен Тендо
|Хисако Канемото
|Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
|Чиаки Хощиномори
|Манака Ивами
|Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Тасуку Уэхара
|Тощиюки Тоёнага
|Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Дзюничиро Танизаки в «Бродячих псах литературы»
|Агури
|Руми Оокубо
|Чинацу Ёщикава в «Юруюри», Нона в «Смертельном параде»
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Авторы
|Режиссёр
|Манабу Окамото
|эпизоды «Убийцы Акаме»
|Сценарий
|Хироки Учида
|Дизайнер персонажей
|Тенщо Сато
|аниматор «Плода Грисайи»
|Студия
|Pine Jam
В центре внимания жизнь нескольких старшеклассников, увлекающихся видеоиграми. Среди них Кейта Амано — одинокий парень, любитель видеоигр; Карен Тендо — красавица и президент школьного клуба геймеров; Чиаки Хощиномори — девушка, постоянно вступающую в перебранки с Кейтой; и Тасуку Уэхара, претворяющийся полностью довольным своей жизнью в реальном мире, но по правде, обожающий видеоигры.