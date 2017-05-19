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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Игроки» — сэйю

У телевизионной экранизации комедийно-романтического ранобе «Игроки» (Gamers!) объявился состав сэйю, которые будут работать над выходящим в летнем сезоне сериалом.

Сэйю
Кейта Амано Мегуми Хан Гон Фриикс в «Охотнике x Охотнике», Ацуко Кагари в «Академии ведьмочек»
Карен Тендо Хисако Канемото Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
Чиаки Хощиномори Манака Ивами Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
Тасуку Уэхара Тощиюки Тоёнага Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Дзюничиро Танизаки в «Бродячих псах литературы»
Агури Руми Оокубо Чинацу Ёщикава в «Юруюри», Нона в «Смертельном параде»

Авторы
Режиссёр Манабу Окамото эпизоды «Убийцы Акаме»
Сценарий Хироки Учида
Дизайнер персонажей Тенщо Сато аниматор «Плода Грисайи»
Студия Pine Jam

В центре внимания жизнь нескольких старшеклассников, увлекающихся видеоиграми. Среди них Кейта Амано — одинокий парень, любитель видеоигр; Карен Тендо — красавица и президент школьного клуба геймеров; Чиаки Хощиномори — девушка, постоянно вступающую в перебранки с Кейтой; и Тасуку Уэхара, претворяющийся полностью довольным своей жизнью в реальном мире, но по правде, обожающий видеоигры.

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Темы
 
Игроки (Gamers!)
 25 марта«Игроки» — авторы
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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