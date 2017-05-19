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Первый кадр из фильма «Зачем мы убиваем Гюнтера»

Первый кадр напомнил о существовании экшен-комедии «Зачем мы убиваем Гюнтера».

Арни играет роль Гюнтера — величайшего хитмэна на планете, который так достал своим хвастовством всех остальных наёмных убийц, что они задаются целью покончить с Гюнтером раз и навсегда. Впрочем, киллеры довольно-таки быстро и на собственных шкурах выясняют, что Гюнтер не перегибает палку, когда называет себя «величайшим хитмэном».

Таран Киллэм написал сценарий и срежиссировал фильм, также он устроил в постановку свою жену — Коби Смолдерс.

Кадры из фильма «Зачем мы убиваем Гюнтера»
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