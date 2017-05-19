Том Холланд планирует оставаться Человеком-пауком ближайшие 20 лет

У разных людей есть свои планы на будущее киновселенной Marvel. Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой») уже предложил свою идею студийной верхушке:

В комиксах Питера Паркера показывают или 13-летним подростком или 35-летним мужчиной. У меня есть дельная мысль и руководители студии уже в курсе, и всерьёз думают над этим. Если всё сложится, то будет очень здорово — я буду играть Человека-паука ну очень долго.

Похоже, хитрюга Том хочет оставить за собой роль на ближайшие двадцать лет. Тогда ему стоит помолиться, чтобы студия Sony не забрала Паучка у Marvel. А то ведь не успеет моргнуть, а его уже к хренам перезагрузили.

Впрочем, мистеру Холланду очень поможет исполнение ультимативных планов Кевина Файги:

Моя цель — подарить поклонникам те же впечатления от кино, которые они испытывают, читая комиксы. И последние десять лет мы идём с опережением моих самых смелых ожиданий. Да, мы получили Человека-паука в «Противостоянии» и «Войне бесконечности», хотя я не мог представить, что подобное возможно и уж тем более говорить об этом публично. Сейчас мы не планируем возвращать персонажей, которые находится вне нашей киновселенной. Но никогда не говори никогда. Кто знает, что именно ждёт нас в будущем?

Действительно, никто не знает. Короче говоря, Marvel придёт за своим добром.