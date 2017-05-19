 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Окончательная дата выхода South Park: The Fractured but Whole Рецензия и отзывы на игру Prey Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Новые сериалы 8–14 мая Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций
12
КИНО
 
Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Обновлённые сюжеты «Тора: Рагнарёка», «Чёрной пантеры» и «Мстителей: Войны бесконечности»
Промо-арт фильма «Мстители: Война бесконечности»

Благодаря License! Global Magazine мы по-новому взглянем на описания сюжетов трёх фильмов от студии Marvel: «Тор: Рагнарёк», «Чёрная пантера» и «Мстители: Война бесконечности».

Сюжет «Тора: Рагнарёка»:

Мир Тора бабахнет и взлетит на воздух в «Торе: Рагнарёке». Его злодейский братец Локи захватил влась в Асгарде, могущественная Хела восстала, чтобы забрать трон себе, а сам Тор попал в плен на другом конце вселенной. Чтобы сбежать из заточения и спасти родной дом от полного разрушения, Тор должен победить своего бывшего коллегу по работе... Невероятного Халка!

Сюжет «Чёрной пантеры»:

После событий «Первого мстителя: Противостояния» король Т’Чалла возвращается в технологически продвинутую африканскую страну Ваканду, чтобы стать достойным лидером своего народа. Однако скоро Т’Чалла обнаруживает, что соплеменники строят против него козни — два врага хотят устроить цветную революцию. И только Чёрная пантера вместе с агентом ЦРУ Эвереттом Россом и местным женским спецназом «Дора Милаж» могут спасти Ваканду от мировой войны.

Сюжет «Мстителей: Войны бесконечности»:

Мстители и их союзники продолжают защищать мир от угроз, которые не по плечу какому-нибудь одному герою. Но из космических глубин возникает новая опасность — Танос. Цель галактического деспота — собрать шесть Камней Бесконечности, артефактов непостижимой силы, чтобы подчинить реальность своей извращённой воле. Именно к этому моменту готовились Мстители, когда судьба Земли и всего сущего под большим вопросом.

12 Обсудить
Темы
 
Тор: Рагнарёк Чёрная Пантера Мстители: Война бесконечности
 12 апреляПервый трейлер «Тора: Рагнарёка» установил рекорд по просмотрам за 24 часа 10 апреля«Тор: Рагнарёк» — тизер-трейлер 14 февраляПромо-арт: «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» 8 октября 2016 годаНовые чёрные лица в «Чёрной пантере» 29 сентября 2016 годаЧерная пантера против Человека-обезьяны 11 февраля«Мстители: Война бесконечности» — ролик о создании 16 октября 2016 годаВ «Мстителях: Войне бесконечности» будут сражаться все персонажи киновселенной Marvel 9 сентября 2016 годаПромо-арт фильма «Мстители: Война бесконечности»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Что не так с киновселенной Marvel?
 
Самые высокооплачиваемые актёры 2016 года
 
В «Мстителях: Войне бесконечности» будут сражаться все персонажи киновселенной Marvel

Тоже интересно

 
Трейлер без цензуры фильма «Перочинный человек»
 
Режиссёр Джастин Лин попытался объяснить трейлер «Стартрека: Бесконечности»
 
«Трон 3» стал бы фильмом про вторжение из компьютера
 
КГ, Рокетбанк и «Интерстеллар» — итоги конкурса
 
Съёмки для журнала Vanity Fair фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Пять новых кадров из фильма «Охотники за привидениями»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика