Благодаря License! Global Magazine мы по-новому взглянем на описания сюжетов трёх фильмов от студии Marvel: «Тор: Рагнарёк», «Чёрная пантера» и «Мстители: Война бесконечности».

Сюжет «Тора: Рагнарёка»:

Мир Тора бабахнет и взлетит на воздух в «Торе: Рагнарёке». Его злодейский братец Локи захватил влась в Асгарде, могущественная Хела восстала, чтобы забрать трон себе, а сам Тор попал в плен на другом конце вселенной. Чтобы сбежать из заточения и спасти родной дом от полного разрушения, Тор должен победить своего бывшего коллегу по работе... Невероятного Халка!

Сюжет «Чёрной пантеры»:

После событий «Первого мстителя: Противостояния» король Т’Чалла возвращается в технологически продвинутую африканскую страну Ваканду, чтобы стать достойным лидером своего народа. Однако скоро Т’Чалла обнаруживает, что соплеменники строят против него козни — два врага хотят устроить цветную революцию. И только Чёрная пантера вместе с агентом ЦРУ Эвереттом Россом и местным женским спецназом «Дора Милаж» могут спасти Ваканду от мировой войны.

Сюжет «Мстителей: Войны бесконечности»:

Мстители и их союзники продолжают защищать мир от угроз, которые не по плечу какому-нибудь одному герою. Но из космических глубин возникает новая опасность — Танос. Цель галактического деспота — собрать шесть Камней Бесконечности, артефактов непостижимой силы, чтобы подчинить реальность своей извращённой воле. Именно к этому моменту готовились Мстители, когда судьба Земли и всего сущего под большим вопросом.