 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» Рецензия и отзывы на игру Prey ЕВА-215: Титаническая комедия (подкаст с вебками) Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.vanityfair.comwww.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:

Деннис Куэйд сыграет президента во втором сезоне «Американской истории преступлений»

Техасец Деннис Куэйд (фильмы «Послезавтра», «Радиолволна», сериалы «Фортитьюд», «Искусство большего») сыграет другого техасского парня — 43-го президента США Джорджа Буша-младшего во втором сезоне антологии кабельного канала FX «Американская история преступлений» с подзаголовком «Катрина». За его плечами уже есть «политический» опыт — в 2010 году Куэйд примерил образ Билла Клинтона в телефильме HBO «Особые отношения».

Куэйд пополнил и без того внушительный актёрский состав, присоединившись к ранее записавшимся в проект Аннетт Бенинг и Мэтью Бродерику. Также ожидается появление звёзд сверхуспешного первого сезона «Народ против О. Дж. Симпсона»: Сары Полсон, Кьюбы Гудинга-младшего и Кортни Б. Вэнса.

Вторая телеглава детища Райана Мёрфи будет посвящена разрушительным последствиям урагана Катрина, обрушившегося на Новый Орлеан в 2005 году и весьма спорным действиям администрации Буша-младшего по их устранению, подвергшимся жёсткой критике в СМИ.

Бродерик сыграет главу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкла Д. Брауна. Бенинг досталась роль Кэтлин Бланко — губернатора Луизианы, занимавшей этот пост с 2004 по 2008 годы.

В исполнительных продюсерах помимо Мёрфи числятся Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Производственный процесс держат на контроле Fox 21 Television Studios и FX Productions. Премьера второго сезона намечена на следующий год.

+ Обсудить
Темы
 
Американская история преступлений
 9 маяЧетвёртый сезон «Штамма» обзавёлся датой выхода 27 апреляХилари Суонк сыграет в драме Дэнни Бойла «Доверие» 5 апреляFXX закрыл сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино «Золотой глобус 2017» — победители
 
Премия «Эмми 2016»: Победители
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино Отрывок из фильма «Любители йоги»
 
Телеовощи. Выпуск 140: Негр в камне
 
Кино Трейлер фильма «Стартрек: Бесконечность»
 
Кино «Хищник» — промо-арт
 
Игры Mass Effect: Andromeda — трейлер и брифинг
 
Аниме «Фронт кровавой блокады» — 03
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика