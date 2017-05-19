Техасец Деннис Куэйд (фильмы «Послезавтра», «Радиолволна», сериалы «Фортитьюд», «Искусство большего») сыграет другого техасского парня — 43-го президента США Джорджа Буша-младшего во втором сезоне антологии кабельного канала FX «Американская история преступлений» с подзаголовком «Катрина». За его плечами уже есть «политический» опыт — в 2010 году Куэйд примерил образ Билла Клинтона в телефильме HBO «Особые отношения».

Куэйд пополнил и без того внушительный актёрский состав, присоединившись к ранее записавшимся в проект Аннетт Бенинг и Мэтью Бродерику. Также ожидается появление звёзд сверхуспешного первого сезона «Народ против О. Дж. Симпсона»: Сары Полсон, Кьюбы Гудинга-младшего и Кортни Б. Вэнса.

Вторая телеглава детища Райана Мёрфи будет посвящена разрушительным последствиям урагана Катрина, обрушившегося на Новый Орлеан в 2005 году и весьма спорным действиям администрации Буша-младшего по их устранению, подвергшимся жёсткой критике в СМИ.

Бродерик сыграет главу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкла Д. Брауна. Бенинг досталась роль Кэтлин Бланко — губернатора Луизианы, занимавшей этот пост с 2004 по 2008 годы.

В исполнительных продюсерах помимо Мёрфи числятся Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Производственный процесс держат на контроле Fox 21 Television Studios и FX Productions. Премьера второго сезона намечена на следующий год.