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«Инуящики» — авторы

У экранизации новой манги Хиройи Оку(«Ганц») «Инуящики» (Inuyashiki), выходящей уже в осеннем сезоне в блока Noitamina, появился полный авторский состав.

Авторы
Главный режиссёр Кеичи Сато «Ганц: О», «Ярость Бахамута: Происхождение»
Режиссёр Щухей Ябута
Сценарист Хирощи Секо «Адзин: Получеловек», «Психопарень 100%»
Дизайнер персонажей Наоюки Онда «Эрго Прокси», «Легенда о героях галактики»
Студия MAPPA

Ичиро Инуящики — простой 58-летний японец. Он плохо выглядит для своих лет, у него есть жена и двое детей, которые ни в грош его не ставят, а ещё у него обнаруживают неизлечимый рак, и жить ему остаётся три месяца. Казалось бы, хуже некуда, но однажды в парке Ичиро становится жертвой загадочного взрыва, судя по всему, инопланетного происхождения. Когда он приходит в себя, то выясняет, что получил новое тело, которое внешне неотличимо от старого, но при этом значительно сильнее и полностью механическое. Осознав всё это, очень даже зрелый (и даже пожилой) дядька решает стать супергероем: сражаться с преступностью и помогать страждущим. И всё бы ничего, но вместе с добряком Инуящики аналогичное превращение претерпел и школьник Щищигами Хиро — социопат, убивающий невинных ради удовольствия.

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Инуящики (Inuyashiki)
 16 декабря 2016 года«Инуящики» — анонс и тизер
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«Инуящики» — анонс и тизер

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