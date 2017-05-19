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Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Страна самоцветов» — авторский состав
Постеры аниме «Страна самоцветов»

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Страна самоцветов» (Houseki no Kuni) раскрыл дату выхода грядущего сериала – октябрь этого года, а также его авторский состав.

Авторы
Режиссёр Такахико Кёгоку «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“», «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
Сценарист Тощия Оно «Гачамэн: Толпы», «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото»
Дизайнер персонажей Асако Нищида «Электронутая девушка и парень», «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“»
Студия Orange

В далёком будущем на Земле родились 28 представителей расы «самоцветов». Каждый из них имеет собственное предназначение, и за каждым из них охотятся живущие на шести лунах «лунные люди», цель которых — сделать из «самоцветов» украшения. Фос (или Фосфофиллит) — одна из «самоцветов», не имеющая собственного предназначения и считающаяся одной из самых слабых и бесполезных среди них. До той поры, пока Конго, учитель и управляющий над «самоцветами», не даёт ей задание — работать над энциклопедией по естествознанию.

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Страна самоцветов (Houseki no Kuni)
 10 маяАнонс аниме «Страна самоцветов»
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Анонс аниме «Страна самоцветов»

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