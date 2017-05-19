«Нора, принцесса и бродячий кот» — авторы и сэйю

Анонсированный ещё полтора года назад короткометражный телевизионный сериал по эротической визуальной новелле компании Harukaze «Нора, принцесса и бродячий кот» (Nora to Ojou to Noraneko Heart) подаёт признаки жизни. У него появилась дата выхода (летний сезон этого года), режиссёр Кенщиро Мории («Просыпайся, девчачий зоопарк!»), сценарист Хато (автор оригинального сюжета), а также команда сэйю (правда, без заглавного героя, что странно).

Главный герой — старшеклассник Нора Ханда. Его мама удочеряет девочку по имени Щачи Юури, потерявшую мать и отчего-то не живущую с отцом. Кроме того, у Норы есть подруга детства Мичи Куроки, которая возглавляет школьный комитет общественной морали и дружит с Юки Асухарой, ведущей себя как когяру, но при этом верной и надёжной. Как-то раз, идя в школу, Нора встречает в парке девушку по имени Патриция. Та заявляет, что является принцессой подземного царства и прибыла на поверхность с целью уничтожить жизнь. Однако стоит Патриции прикоснуться к первому же встреченному жителю «верхнего мира», как она лишается чувств, и Норе приходится её выхаживать. Патриция просит героя раскрыть ей «секрет жизни», и Нора начинает объяснять... на примере порножурнала, который они нашли там же в парке.

В аниме Патриция и Нора случайно целуются, в результате чего Нора превращается в чёрного кота, которого Патриция решает забрать к себе домой. Через несколько дней Нора вновь становится человеком, но обратное превращение оказывается нестабильным, в результате чего он периодически перекидывается из кота в человека и обратно.