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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Нора, принцесса и бродячий кот» — авторы и сэйю

Анонсированный ещё полтора года назад короткометражный телевизионный сериал по эротической визуальной новелле компании Harukaze «Нора, принцесса и бродячий кот» (Nora to Ojou to Noraneko Heart) подаёт признаки жизни. У него появилась дата выхода (летний сезон этого года), режиссёр Кенщиро Мории («Просыпайся, девчачий зоопарк!»), сценарист Хато (автор оригинального сюжета), а также команда сэйю (правда, без заглавного героя, что странно).

Сэйю
Патриция Конца Нацуми Такамори Субару в «Послешкольных Плеядах», Сона Ситри в «Старшей школе DxD»
Принцесса подземного мира, которая является на Землю, чтобы её уничтожить, но влюбляется в Нору.
Мичи Куроки Эри Сендай Юкико Аращияма в «А город всё цветёт», Тоука Таканащи в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить»
Подруга детства Норы, которая возглавляет школьный комитет общественной морали.
Щачи Юури Ю Асакава Хибики Цукахара в «Амагами», Читосе Хасегава в «Завете дьявольских сестриц»
Девушка с нежным сердцем. Живёт с Норой и занимается работой по дому. Её конёк — готовка.
Юки Асухара Ацуми Танезаки Лиза Мищима в «Терроре в резонансе», Эмилия в «Дюрараре 2»
Девушка на год младше Норы, с весёлым характером и массой друзей, подрабатывает сразу в нескольких местах. А ещё она гяру.
Нобучина Такада Юри Ямаока Юко Ёщикава в «Звук! Эуфониум», Эрика Яно в «Белой коробке»
Одноклассница Норы, дочь известного местного якудза.
Люсия Конца Ё Тайчи Анзу Ёкояма в «Школе-тюрьме», Альбус в «Книге магии для начинающих с нуля»
Старшая сестра Патриции. Добра по отношению к своим младшим сёстрам, но строга со всеми остальными.
Юрасия Конца Аюру Охащи Эйла Ильматар Джутиляйнен в «Штурмовых ведьмах», Адель Бальфетт в «Горизонте посреди пустоты»
Младшая сестра Патриции, обладательница весёлого и беспечного характера.
Танака-чан Юри Кимура Аои Миямори в «Белой коробке», Лефия Виридис в «Цеплять девчонок в подземелье дурно: Оратория меча»
Добросердечная одноклассница Норы.
Ида Такеяки Масуяма
Одноклассник Норы, туповатый малолетний преступник.

Главный герой — старшеклассник Нора Ханда. Его мама удочеряет девочку по имени Щачи Юури, потерявшую мать и отчего-то не живущую с отцом. Кроме того, у Норы есть подруга детства Мичи Куроки, которая возглавляет школьный комитет общественной морали и дружит с Юки Асухарой, ведущей себя как когяру, но при этом верной и надёжной. Как-то раз, идя в школу, Нора встречает в парке девушку по имени Патриция. Та заявляет, что является принцессой подземного царства и прибыла на поверхность с целью уничтожить жизнь. Однако стоит Патриции прикоснуться к первому же встреченному жителю «верхнего мира», как она лишается чувств, и Норе приходится её выхаживать. Патриция просит героя раскрыть ей «секрет жизни», и Нора начинает объяснять... на примере порножурнала, который они нашли там же в парке.

В аниме Патриция и Нора случайно целуются, в результате чего Нора превращается в чёрного кота, которого Патриция решает забрать к себе домой. Через несколько дней Нора вновь становится человеком, но обратное превращение оказывается нестабильным, в результате чего он периодически перекидывается из кота в человека и обратно.

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Нора, принцесса и бродячий кот (Nora to Ōjo to Noraneko Heart)
 2 января 2016 года«Нора, принцесса и бродячая кошка» попадут на телевидение
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«Нора, принцесса и бродячая кошка» попадут на телевидение

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