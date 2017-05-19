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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре

Нынешней осенью едва ли не единственный аниме-режиссёр, которого знают и любят во всём мире, Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утёсе») приступит к работе над своим «последним полнометражным фильмом» (на нашей памяти это, кажется, уже третий его «последний» фильм), который выйдет не раньше чем через три года.

Эти выводы можно сделать из объявления о наборе аниматоров и художников фонов, которое появилось сегодня на сайте студии Ghibli. В объявление говорится, что трудовой договор вступает в силу 1 октября и рассчитан на три года (с возможностью изменения или продления). Кандидаты могут быть родом из любой точки мира, но при этом должны обязательно знать японский язык. А вот никакого особо опыта работы в анимации от них не требуется, предполагается, что все необходимые навыки и знания они получат в течение полугодового «тренировочного периода». Работать придётся в Токио и за 200 000 иен в месяц (примерно 1800 долларов) плюс страховка и транспортные расходы.

В последнее время Хаяо Миядзаки трудился над CG-короткометражкой «Гусеница Боро» (Kemushi no Boro) о «крошечной волосатой гусенице, которую легко можно раздавить пальцами», для Музея студии Ghibli, однако малый формат оказался тесноват для его таланта, и в прошлом августе режиссёр подал заявку на производство полнометражного фильма, который может быть, а может и не быть связан с вышеупомянутой короткометражной (кстати, в Музее её должны начать показывать в июле). При этом над раскадровками нового фильма он стал работать ещё в прошлом июле, не дожидаясь одобрения со стороны студии.

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 14 ноября 2016 годаРежиссёр Хаяо Миядзаки хочет вернуться
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