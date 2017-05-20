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Релиз Crossout уже совсем близко

Сетевая игра Crossout, созданная авторами культовой серии Ex Machina из студии Targem Games, вот-вот сбросит оковы платного бета-теста и отправится в свободное условно-бесплатное плавание.

Релиз постапокалиптического автомобильного экшена Crossout состоится 30 мая на PC, PS4 и Xbox One. При выходе из ЗБТ игра получит пятую по счёту фракцию (бывших военных) новое вооружение и режимы типа гоночных заездов с расстрелом неугодных соперников.

Crossout объединил в себе захватывающие многопользовательские сражения и полную свободу творчества в создании своего бронемобиля. В течение закрытого бета-тестирования наши игроки собрали несколько сотен тысяч разнообразных машин — необычных, устрашающих и беспощадных в бою. С выходом в открытый доступ мы ждем новых конструкторов на PC и консолях, и нам не терпится увидеть, какие безумные идеи они смогут воплотить в игре.

 
Станислав Скорб, генеральный директор Targem Games.
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Кадры из игры Crossout
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Галерея Crossout (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Подкасты
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