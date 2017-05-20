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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мамма миа, они сделают продолжение мюзикла «Мамма миа!»

Студия Universal Pictures неожиданно анонсировала сиквел мюзикла «Мамма миа!». О боже, надеемся, что они не собираются делать расширенную киновселенную по мотивам песен группы ABBA.

Вторую часть уже назвали Mamma Mia: Here We Go Again!. Ол Паркер напишет сценарий и срежиссирует фильм. Также обещают вернуть весь актёрский состав из оригинальной экранизации бродвейского мюзикла 2008 года. Старые и новые актёры будут исполнять вечные хиты ABBA, даже те которые уже звучали в первом фильме (а почему нет?).

Mamma Mia: Here We Go Again! выйдет 20 июля 2018 года, заодно отметят десятилетнюю годовщину. Да, хороший повод напомнить сколько времени прошло, а вы по-прежнему ходите на дурацкие мюзиклы.

Главные роли в прошлый раз исполнили Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс, Доминик Купер, Аманда Сейфрид и Кристин Барански. «Мамма миа!» обошлась студии в $ 52 млн и собрала $ 609 млн.

Mamma Mia: Here We Go Again! выступит в прокате против «Боевого ангела» — фильма режиссёра Роберта Родригеса и продюсера Джеймса Кэмерона. Так как «Боевой ангел» — экранизация манги, то Mamma Mia: Here We Go Again, скорее всего, победит.

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Кадры: «Чужие против Хищника: Реквием», «Белая мгла», «Рок-н-Ролла», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Темный рыцарь», «Напряги извилины», «Мамма Мия!», «Друг невесты», «Золото дураков» и «Школьный бал»
 
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