«Защитники» стартовали в Китае даже хуже «Мафии»

Великое кино о великом медведе, «Защитники» Сарика Андреасяна, наконец-то начали свой кассовый забег в Китае. Ну, как забег? Скорее, неловкое ковыляние.

В первый день картина заработала $ 0,77 млн (5,22 млн юаней). Это заметно слабее старта «Мафии» того же режиссёра — где-то на 22%. Более того, «Защитники» поставили новый антирекорд среди отечественных фильмов по сборам на один экран, который раньше принадлежал именно «Мафии». В переводе с китайского на русский это означает «Мы вам, значит, сеансов побольше, а вы нам такую наработку? Ну спасибо, блин».

Вот таблица лучших стартов нашего кино в Китае, полюбуйтесь и обратите особое внимание на цифру в скобках — это именно сборы на экран:

При этом марвеловские «Стражи галактики 2», которые по забавному совпадению имеют с шедевром Сарика аж целое одно общее слово (Guardians), на третьей неделе проката зарабатывают на 60% больше денег, хотя экранов у них меньше в 2,5 раза. Похоже, задача порвать Marvel хоть в каком-нибудь прокате провалилась с треском.

Мы будем с интересом следить за судьбой «Защитников» в Поднебесной и даже готовы принимать ставки на то, через сколько дней фильму дадут пинка под жопу из китайского проката. «Мафия», например, в первой десятке не продержалась и восьми дней.

Ах, да, что там слышно о совместном российско-китайском производстве «Защитников 2»?