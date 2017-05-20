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«Защитники» стартовали в Китае даже хуже «Мафии»

Великое кино о великом медведе, «Защитники» Сарика Андреасяна, наконец-то начали свой кассовый забег в Китае. Ну, как забег? Скорее, неловкое ковыляние.

В первый день картина заработала $ 0,77 млн (5,22 млн юаней). Это заметно слабее старта «Мафии» того же режиссёра — где-то на 22%. Более того, «Защитники» поставили новый антирекорд среди отечественных фильмов по сборам на один экран, который раньше принадлежал именно «Мафии». В переводе с китайского на русский это означает «Мы вам, значит, сеансов побольше, а вы нам такую наработку? Ну спасибо, блин».

Вот таблица лучших стартов нашего кино в Китае, полюбуйтесь и обратите особое внимание на цифру в скобках — это именно сборы на экран:

  1. «Он — дракон» — $ 2,24 млн ($ 191)
  2. «Сталинград» — $ 1,8 млн ($ 265)
  3. «Снежная королева 2: Перезаморозка» — $ 1,43 млн ($ 152)
  4. «Экипаж» — $ 1,24 млн ($ 120)
  5. «Мафия: Игра на выживание» — $ 0,98 млн ($ 82)
  6. «Защитники» — $ 0,76 млн ($ 62)
  7. «Крякнутые каникулы» — $ 0,62 млн ($ 93)
  8. «Август. Восьмого» — $ 0,40 млн ($ 90)
  9. «Савва. Сердце воина» — $ 0,39 млн ($ 89)
  10. «Метро» — $ 0,32 млн ($ 98)
  11. «На игре 2» — $ 0,38 ($ 172)

При этом марвеловские «Стражи галактики 2», которые по забавному совпадению имеют с шедевром Сарика аж целое одно общее слово (Guardians), на третьей неделе проката зарабатывают на 60% больше денег, хотя экранов у них меньше в 2,5 раза. Похоже, задача порвать Marvel хоть в каком-нибудь прокате провалилась с треском.

Мы будем с интересом следить за судьбой «Защитников» в Поднебесной и даже готовы принимать ставки на то, через сколько дней фильму дадут пинка под жопу из китайского проката. «Мафия», например, в первой десятке не продержалась и восьми дней.

Ах, да, что там слышно о совместном российско-китайском производстве «Защитников 2»?

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Защитники
 15 октября 2016 года«Мафия: Игра на выживание» — первые сборы в Китае
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