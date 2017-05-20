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Слухи уверяют, что Microsoft продолжает разработку Scalebound

По сети прошёл занятный слух: дескать, Microsoft всё-таки выпустит Scalebound. Просто дальнейшей разработкой игры займётся не студия PlatinumGames, а какая-то другая рабочая сила, готовая не привередничать, не требовать свободы творчества и беспрекословно выполнять любые указания со стороны издателя.

Если слух окажется правдой, то ситуацию можно будет смело записывать в поистине уникальный случай непонимания корпорацией того, чего хочет аудитория. Потому что да, владельцы Xbox One восприняли отмену Scalebound сугубо отрицательно. Но это ведь не значит, что они хотели «Любую игру под названием Scalebound». Даже трейлеры и геймплейные демонстрации публику не особо впечатляли. Нет, Scalebound ждали благодаря послужному списку режиссёра. Хидеки Камия уже подарил миру Resident Evil 2, Devil May Cry и Bayonetta, так что, когда он пообещал создать свой самый масштабный и насыщенный проект, геймеры предсказуемо заинтересовались. Но вот нужен ли кому-то Scalebound без видения Камии и экшена от PlatinumGames — большой вопрос.

Тем временем слух очень может оказаться правдивым — не просто же так Microsoft продлила права на торговую марку Scalebound. Вариантов тут два: либо они действительно продолжают разработку самостоятельно, либо изображают собаку на сене и хотят помешать кому бы то ни было ещё выпустить Scalebound без участия Microsoft. Сами решайте, что хуже.

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Scalebound (PC, Xbox One)
 12 июня 2014 годаCG-трейлер с E3-2014 игры Scalebound 15 июня 2016 годаScalebound от автора Bayonetta получит кооперативный режим 10 январяMicrosoft отменила Scalebound
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