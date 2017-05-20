Hunt: Showdown — тизер

В незапамятные времена (3 года назад, если быть точными) студия Crytek планировала выпустить условно-бесплатный кооперативный шутер для четырёх игроков — HUNT: Horrors of the Gilded Age. Увы, что-то пошло не так, намеченный на осень 2014 года бета-тест не состоялся, а о проекте все успешно забыли... до тех пор, пока в сеть не попал тизер игры Hunt: Showdown.

Делать выводы по малоинформативным тизерам — плохая затея, но у нас всё-таки есть одна мысль: похоже, действо и теперь предполагает 4 участника, но если раньше они должны были совместно противостоять ордам оживших мертвецов, то теперь дуэты охотников примутся воевать друг против друга.

Радикальная смена концепции, нечего сказать.