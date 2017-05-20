Анонсирован битемап No Fate для ZX Spectrum Next — в разработке участвует КГ

Выставка E3 ещё не началась, а главный анонс уже случился: студия Rewind, подарившая миру замечательную игру Casltevania: Spectral Interlude для компьютера ZX Spectrum, возвращается с новым проектом — битемапом под рабочим названием No Fate.

Дорогим читателям эта игра может быть интересна хотя бы потому, что в её создании принимают участие сразу два сотрудника Всеяредакции: Михаил Судаков в роли, простигосподи, продюсера и Лев Гринберг на должности сценариста.

No Fate пока что находится в самых ранних стадиях разработки, но уже известно, что она сможет похвастаться развитой боевой системой и некоторым количеством сюжетных развилок, радикально меняющих прохождение. Знаем мы и завязку истории:

Его предали. Его бросили истекать кровью в наполненном изглоданными трупами ущелье. Он лишился всего, но вместе с тем обрёл свободу. Множество путей открылись перед израненным героем. Мстить ли предателям? Искать ли союзников? А может, попробовать захватить мир? Отныне он не связан прошлым. Но его действия изменят будущее.

No Fate будет выпущен по меньшей мере в трёх вариантах:

Базовая версия для ZX Spectrum с 256 Кб ОЗУ и дисководом.

Расширенная версия для ZX Spectrum Next c использованием возможностей этого компьютера: спрайтов, аппаратного скроллинга, трёх AY, турбо-режима и так далее.

Слегка улучшенная версия на картридже, который можно будет вставить в любой фирменный «Спектрум» с разъёмом ZX-Bus.

Расширенная версия будет продаваться, причём тем, кто поддержал ZX Spectrum Next на «Кикстартере», обещана скидка в 50% за цифровую версию и до 25% за «реальную». Картридж тоже можно будет приобрести, а можно будет и спаять самому — схема появится в свободном доступе. Базовую версию для «Спектрумов» с 256 Кб предполагается распространять бесплатно — если и не сразу, то через какое-то время после релиза игры.

На этом сведения о проекте пока что заканчиваются, но, поскольку в его разработке участвует известные вам люди, новая информация появится здесь максимально оперативно. А пока что — ещё пара скриншотов, которые тоже сняты из очень ранней и, разумеется, базовой версии игры (без наворотов для Next):