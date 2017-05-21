NBC продлил комедию «Методом проб и ошибок» на второй сезон

Телеканал NBC совершил воистину благое дело — подарил второй сезон комедийному сериалу-антологии «Методом проб и ошибок». Правда, в отличие от первого 13-серийного сезона в продолжение войдут всего десять эпизодов, но и на том спасибо.

Первый сезон однокамерной мокьюментари, завоевавшей расположение критиков и зрителей, повествует о судебном процессе над благообразным профессором литературы Ларри Хендерсоном в исполнении Джона Литгоу. Идеальный семьянин и образцовый гражданин из маленького городка в Южной Калифорнии обвиняется в убийстве собственной жены. Невиновность профессора берётся доказать адвокат-новичок Джош Сигал из Нью-Йорка, которого играет Николас Д’Агосто. Во втором сезоне главный герой и его помощники возьмутся защищать в суде нового подозреваемого.

К своим ролям наряду с Д’Агосто вернутся Стивен Бойер, Джейма Мэйс, Криста Родригес и Шерри Шеперд. Возвращение в сюжет персонажа Литгоу пока не планируется.

Джефф Астроф, Мэтт Миллер и Джеффри Блитц продолжат исполнять обязанности исполнительных продюсеров. Премьера второго сезона запланирована на телевизионное межсезонье. Производственный процесс курирует студия Warner Bros TV.