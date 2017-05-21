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Первоисточник: www.screendaily.com Прямая ссылка на новость:

Арнольд Шварценеггер точно сыграет в новом «Терминаторе»

Арнольд Шварценеггер остаётся единственным источником новостей о судьбе нового «Терминатора»:

Всё идёт, как по рельсам. У Джеймса Кэмерона есть отличные идеи по продолжению франчайза. Я точно буду в фильме.

В январе стало известно, что Джеймс Кэмерон вернёт себе права на «Терминатора» в 2019 году и уже тогда начал переговоры с режиссёром «Дэдпула» Тимом Миллером насчёт «перезагрузки и завершения» серии. Продюсеры даже собрали группу топовых авторов-фантастов, чтобы понять в какую сторону направить сюжет (к примеру, обойти события предыдущих частей).

Арни не забыл и про «Тройняшек» — сиквел «Близнецов»:

Через месяц закончат сценарий. Фильм буквально за углом.

Над сюжетом работает режиссёр оригинального фильма Айван Райтман, главные роли исполнят Шварценеггер, Дэнни Де Вито и их новый братишка — Эдди Мерфи.

Наверное это — хорошие новости. Ну для Арнольда Щварценеггера. Зрителям ещё предстоит решить для себя, нужны ли им новый «Терминатор» и сиквел древней комедии.

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