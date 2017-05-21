Новости кино — лучшее за неделю

- «Последний богатырь» — трейлер — первый неплохой ролик отечественного сказочного фильма с диснеевским духом.
- Владимир Мединский требует защиты от жизненной несправедливости — революционные методы протекционизма русского кинематографа.
- «Эмоджи фильм» — трейлер — (эмоджи с дерьмом).
- «Трансформеры: Последний рыцарь» — международный трейлер — экшен на экшене и экшеном погоняет.
- Том Харди сыграет Эдди Брока в фильме «Веном» — новый перебежчик из DC в Marvel.
- Компьютерные пираты спиратили «Пиратов Карибского моря» — время благородных пиратов прошло, теперь они требуют выкуп.
- «Чудо-женщина 2» уже разрабатывается студией Warner Bros. — Чудо-женщина-два сперва уступит место Бэтгёрл.
- Обновлённые сюжеты «Тора: Рагнарёка», «Чёрной пантеры» и «Мстителей: Войны бесконечности» — скорректированные синопсисы.
- Промо-арт фильма «Аквамен» — Аква-женщина.
- Роберт Земекис, Мэттью Вон и Сэм Рэйми могут стать режиссёрами «Флэша» — три хороших выбора, не ошибешься.
- «Защитники» стартовали в Китае даже хуже «Мафии» — китайские зрители оказались такими же сволочами, как русские.
- Первый кадр из фильма «Зачем мы убиваем Гюнтера» — вооруженный и комедийный Шварценеггер.
- Том Холланд планирует оставаться Человеком-пауком ближайшие 20 лет — Том Холланд будет держаться за роль Питера Паркера (до первого ребута).