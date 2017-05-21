Новости сериалов — лучшее за неделю

- Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского — культовая фэнтезийная сага отправляется на телеэкраны.
- «Звёздный путь: Дискавери» — трейлер — свежее ответвление легендарного научно-фантастического франчайза обзавелось первым полноценным видеороликом.
- «Чёрная молния» — трейлер — канал The CW не может остановиться экранизировать комиксы DC.
- «Одарённые» — трейлер — совместный проект Marvel и FOX о детях-мутантах похож на подростковую драму.
- «Орвилль» — трейлер — Сет Макфарлейн представляет зрителям свой первый игровой сериал.
- Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав — Паоло Соррентино готовит сиквел под названием «Новый Папа» без Джуда Лоу.
- Ридли Скотт разработает блок научно-фантастических программ для TNT — мэтр поработает со своим любимым жанром в различных многосерийных форматах.
- Джордан Пил и Дж. Дж. Абрамс продюсируют антологию ужасов «Страна Лавкрафта» — автор ужастика «Прочь» снова расскажет о расизме и мистике.
- «Алиенист» — трейлер — психологический триллер по бестселлеру Калеба Карра хвастается отличным актёрским составом и правильной атмосферой.
- NBC продлил комедию «Методом проб и ошибок» на второй сезон — юридическая антология в стиле мокьюментари получила заслуженное продолжение.