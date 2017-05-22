 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре Ноль кадров в секунду. Выпуск 161: Hitman Go Kill Судья Дредд отправляется на телеэкраны Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Героиня поддерживает фрукты» — трейлер

Сериал «Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) стартует 7 июля.

Всё начинается с того, что «экшен-героиня» одного города обретает всенародную популярность. После этого и в других городах начинают появляться собственные «героини», а сценки с их участием становятся национальными хитами.

История сериала разворачивается в тихом специализирующемся на выращивании фруктов городке Хинано, жизнь в котором постепенно приходит в упадок. Ради спасения своей малой родины старшеклассница Мисаки Щирогане и другие девочки по настоянию тёти Мисаки, являющейся губернатором префектуры, становятся местными «героинями» и теперь создают экшен-сценки с целью популяризации и оживления родного городка...

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Героиня поддерживает фрукты (Action Heroine Cheer Fruits)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Героиня поддерживает фрукты» — анонс и тизер
 
«Героиня поддерживает фрукты» — авторы и сэйю

Тоже интересно

 
Кино Фонд кино и Министерство культуры теперь работают по новым правилам
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе
 
Кино Кадры из фильма «007 спектр»
 
Кино Тизер фильма «Землетрясение»
 
Кино Короткометражный фильм «Могучие/Рейнджеры»
 
Кино Трейлер мультфильма «Кубо и две струны»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика