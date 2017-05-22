 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Mega Man X6 Окончательная дата выхода South Park: The Fractured but Whole Ноль кадров в секунду. Выпуск 161: Hitman Go Kill Starz продлил сериал «Американские боги» на второй сезон Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon
1
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Боевая женская старшая школа» — авторы, сэйю, трейлер

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация игры для мобильных устройств под названием «Боевая женская старшая школа» (Battle Girl High School) обзавелась авторским составом, командой сэйю и первым трейлером.

Авторы
Режиссёр Нориаки Акитая «Бакуман», «Активный рейд»
Режиссёр сериала Кадзуо Мияке эпизоды «Кода Гиасс», «Гинтамы»
Сценарист Ёуске Курода «Моя геройская академия», «Гандам: Сконструированные бойцы»
Дизайнер персонажей Щуухей Ямамото «Аниме-тренировки EX»
Ещё один дизайнер персонажей Хидеки Фурукава «Магия Стеллы», «Не моя вина, что я не популярна»
Студия SILVER LINK

Сэйю
Мики Хощицуки Ая Судзаки Мако в «Убей убийство»
Субару Вакаба Аяне Сакура Нао Томори в «Шарлотте»
Харука Наруми Сора Амамия Акаме в «Убийце Акаме»
Нодзоми Амано Нао Тояма Рин Судзуноки в «Бакуоне»
Юри Химукаи Сумире Уесака Шэллтир Бладфоллен в «Верховном владыке»
Куруми Токива Саори Хаями Нино Арисугава в «Не скрывая крик»
Канон Когами Каэде Хондо Хикари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»
Щихо Куниеда Щино Щимодзи Тору Миямае в «Сейрен»
Анко Цубудзаки Юми Учияма Кирищима в «Арпеджо воронёной стали»
Ренге Сердидзава Ёщино Нандзё Мария Оосава в «Ханаан»
Асуха Кусуноки Муцуми Тамура Джона в «Ёрмунганде»
Сакура Фудзимия Мисаки Куно Серара в «Логе горизонта»
Хината Минами Хироми Игаращи Щидзуку Минами в «Выходке сакуры»
Садоне Аои Юки Таня Дегуречафф в «Военной хронике маленькой девочки»
Каэде Сендоин Ибуки Кидо Щики Магата в «Идеальном инсайдере»
Мишель Ватаги Эмири Като Блэр в «Пожирателе душ»
Кокоми Асахина Хитоми Харада Манака Хиба в «Амагами»
Урара Хасуми Маая Учида Реа Санка в «Санкареа»

Действие игры-первоисточника разворачивается в 2045 году. Человечество противостоит загадочным существам под названием Иросу, возникшим будто из ниоткуда, причём выступают против них обычные девочки. Таких девочек называют Хощимори (Звёздные стражи), и для них существует спецшкола — Женская академия Щиндзюгаммине. Игрок исполняет роль учителя в этой школе, его задача — тренировать девушек, чтобы те смогли отбить Землю у чужаков.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Боевая женская старшая школа (Battle Girl High School)
 15 апреля 2016 года«Боевая женская старшая школа»: Девочки против пришельцев
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Боевая женская старшая школа»: Девочки против пришельцев

Тоже интересно

 
Не тратьте время: Манга «Сераф конца»
 
Кино Трейлер фильма «Всё о мужчинах»
 
Кино Рецензия на фильм «Кловерфилд, 10»
 
Кино Ребел Уилсон убивает охоту
 
Игры Стабильные системные требования Oculus Rift
 
Кино Делёж, перезапуск и отмена Человека-паука
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика