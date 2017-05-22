«Боевая женская старшая школа» — авторы, сэйю, трейлер

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация игры для мобильных устройств под названием «Боевая женская старшая школа» (Battle Girl High School) обзавелась авторским составом, командой сэйю и первым трейлером.
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Авторы
|Режиссёр
|Нориаки Акитая
|«Бакуман», «Активный рейд»
|Режиссёр сериала
|Кадзуо Мияке
|эпизоды «Кода Гиасс», «Гинтамы»
|Сценарист
|Ёуске Курода
|«Моя геройская академия», «Гандам: Сконструированные бойцы»
|Дизайнер персонажей
|Щуухей Ямамото
|«Аниме-тренировки EX»
|Ещё один дизайнер персонажей
|Хидеки Фурукава
|«Магия Стеллы», «Не моя вина, что я не популярна»
|Студия
|SILVER LINK
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Сэйю
|Мики Хощицуки
|Ая Судзаки
|Мако в «Убей убийство»
|Субару Вакаба
|Аяне Сакура
|Нао Томори в «Шарлотте»
|Харука Наруми
|Сора Амамия
|Акаме в «Убийце Акаме»
|Нодзоми Амано
|Нао Тояма
|Рин Судзуноки в «Бакуоне»
|Юри Химукаи
|Сумире Уесака
|Шэллтир Бладфоллен в «Верховном владыке»
|Куруми Токива
|Саори Хаями
|Нино Арисугава в «Не скрывая крик»
|Канон Когами
|Каэде Хондо
|Хикари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»
|Щихо Куниеда
|Щино Щимодзи
|Тору Миямае в «Сейрен»
|Анко Цубудзаки
|Юми Учияма
|Кирищима в «Арпеджо воронёной стали»
|Ренге Сердидзава
|Ёщино Нандзё
|Мария Оосава в «Ханаан»
|Асуха Кусуноки
|Муцуми Тамура
|Джона в «Ёрмунганде»
|Сакура Фудзимия
|Мисаки Куно
|Серара в «Логе горизонта»
|Хината Минами
|Хироми Игаращи
|Щидзуку Минами в «Выходке сакуры»
|Садоне
|Аои Юки
|Таня Дегуречафф в «Военной хронике маленькой девочки»
|Каэде Сендоин
|Ибуки Кидо
|Щики Магата в «Идеальном инсайдере»
|Мишель Ватаги
|Эмири Като
|Блэр в «Пожирателе душ»
|Кокоми Асахина
|Хитоми Харада
|Манака Хиба в «Амагами»
|Урара Хасуми
|Маая Учида
|Реа Санка в «Санкареа»
Действие игры-первоисточника разворачивается в 2045 году. Человечество противостоит загадочным существам под названием Иросу, возникшим будто из ниоткуда, причём выступают против них обычные девочки. Таких девочек называют Хощимори (Звёздные стражи), и для них существует спецшкола — Женская академия Щиндзюгаммине. Игрок исполняет роль учителя в этой школе, его задача — тренировать девушек, чтобы те смогли отбить Землю у чужаков.