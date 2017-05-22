«Боевая женская старшая школа» — авторы, сэйю, трейлер

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация игры для мобильных устройств под названием «Боевая женская старшая школа» (Battle Girl High School) обзавелась авторским составом, командой сэйю и первым трейлером.

Действие игры-первоисточника разворачивается в 2045 году. Человечество противостоит загадочным существам под названием Иросу, возникшим будто из ниоткуда, причём выступают против них обычные девочки. Таких девочек называют Хощимори (Звёздные стражи), и для них существует спецшкола — Женская академия Щиндзюгаммине. Игрок исполняет роль учителя в этой школе, его задача — тренировать девушек, чтобы те смогли отбить Землю у чужаков.