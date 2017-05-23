 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Манга «Бакуман»: Российское издание Ноль кадров в секунду. Выпуск 161: Hitman Go Kill Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики Starz продлил сериал «Американские боги» на второй сезон Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon
1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Far Cry 5 — тизеры

Итак. Мы уже знали, что в течении ближайшего года Ubisoft выпустит Far Cry 5. Теперь же мы узнали, что местом действия Far Cry 5 будет американский штат Монтана.

Стоит ли считать это подтверждением появившихся не так давно слухов, согласно которым игру перенесли из наших дней во времена Дикого запада? Не факт. Всё-таки родились они из-за того, что когда-то работавший с Ubisoft режиссёр снял «вестерновый» рекламный ролик для новой части крупного игрового франчайза. И представленные ниже тизеры действительно пропитаны духом вестернов, так что речь-то явно о них, да только вот временем их действия могут оказаться и наши дни. Собственно, сейчас не менее вероятным выглядит и другой слух об игре, согласно которому героем станет коп, освобождающий местность от кучки военизированных повстанцев. Ну а самой правдоподобной кажется теория о том, что все последние утечки из стана Ubisoft были сделаны специально и являются частью продуманной PR-кампании.

Впрочем, довольствоваться слухами и домыслами осталось недолго: полноценный анонс Far Cry 5 состоится 26 мая в 16 часов по московскому времени. Да, E3 ждать не придётся.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Far Cry 5
 17 маяUbisoft походя анонсировало Far Cry 5 и The Crew 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ubisoft походя анонсировало Far Cry 5 и The Crew 2

Тоже интересно

 
Red Dead Redemption 2 — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Исход: Цари и боги»
 
Аниме ЕВА-109
 
Кино Трейлер фильма «Последний охотник на ведьм»
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Полный расколбас»
 
Кино Трейлер «Викинга»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика