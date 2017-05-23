Far Cry 5 — тизеры

Итак. Мы уже знали, что в течении ближайшего года Ubisoft выпустит Far Cry 5. Теперь же мы узнали, что местом действия Far Cry 5 будет американский штат Монтана.

Стоит ли считать это подтверждением появившихся не так давно слухов, согласно которым игру перенесли из наших дней во времена Дикого запада? Не факт. Всё-таки родились они из-за того, что когда-то работавший с Ubisoft режиссёр снял «вестерновый» рекламный ролик для новой части крупного игрового франчайза. И представленные ниже тизеры действительно пропитаны духом вестернов, так что речь-то явно о них, да только вот временем их действия могут оказаться и наши дни. Собственно, сейчас не менее вероятным выглядит и другой слух об игре, согласно которому героем станет коп, освобождающий местность от кучки военизированных повстанцев. Ну а самой правдоподобной кажется теория о том, что все последние утечки из стана Ubisoft были сделаны специально и являются частью продуманной PR-кампании.

Впрочем, довольствоваться слухами и домыслами осталось недолго: полноценный анонс Far Cry 5 состоится 26 мая в 16 часов по московскому времени. Да, E3 ждать не придётся.