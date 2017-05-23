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Red Dead Redemption 2 перенесли

Rockstar — одна из тех студий, которые могут себе позволить вкладывать в свои проекты как баснословные бюджеты, так и долгие годы. Так что не стоит удивляться печальной новости, вброшенной разработчиками Red Dead Redemption 2 через Twitter: их новый вестерн не поспевает к осени 2017-го. Что бы команда не задумала (мы об игре, будем откровенны, до сих пор не знаем практически ничего), но теперь релиз запланирован на весну будущего года. Ну, если в Rockstar не решат ещё разок «изменить условия договора».

Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One.

Промо-арт игры Red Dead Redemption 2
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Галерея Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, Xbox One)
 17 октября 2016 годаRockstar намекает на продолжение Red Dead Redemption 18 октября 2016 годаRockstar Games анонсировала Red Dead Redemption 2 20 октября 2016 годаRed Dead Redemption 2 — трейлер
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