Red Dead Redemption 2 перенесли

Rockstar — одна из тех студий, которые могут себе позволить вкладывать в свои проекты как баснословные бюджеты, так и долгие годы. Так что не стоит удивляться печальной новости, вброшенной разработчиками Red Dead Redemption 2 через Twitter: их новый вестерн не поспевает к осени 2017-го. Что бы команда не задумала (мы об игре, будем откровенны, до сих пор не знаем практически ничего), но теперь релиз запланирован на весну будущего года. Ну, если в Rockstar не решат ещё разок «изменить условия договора».

Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One.