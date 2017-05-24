Blasphemous — красивый 2D-слэшер на Кикстартере

Авторы тепло принятого публикой в Steam квеста The Last Door (сами не играли, ничего не скажем) отправились на Кикстартер за деньгами на свой следующий проект — красивый и стильный пиксельный 2D-слэшер Blasphemous.

История рассказывает о мире, помешанном на религии — месте, где церквей едва ли не больше, чем жителей. Этот факт находит своё отражение в дизайне как локаций, так и монстров: кто не попытается пришибить кадилом, тот спалит свечами или воспарит под звон колокола. Визуально дизайн локаций обещают продумать так, чтобы он рассказывал историю, а технически — соорудить большой мир, свободный для исследования. В общем, посмотрев на то, как игра выглядит, впору в очередной раз помянуть Dark Souls, но мы с этим и так зачастили, так что просто назовём Blasphemous метроидванией в мрачном фэнтезийном сеттинге.

Студия The Game Kitchen надеется собрать всего ничего: 50 тысяч долларов. И больше сорока из них геймеры уже закинули, даром что финансирование только-только началось, так что переживать за успех предприятия не приходится. Посмотрим, что случится с дополнительными целями, а то ведь сейчас Blasphemous запланирована к выходу исключительно под Windows, MacOS и Linux, но в потенциальных планах значатся и PS4, и Xbox One, и Switch, и даже PS Vita (хотя последнее наименее вероятно). Релиз игры намечен на начало 2019 года.